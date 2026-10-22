En libertad un marroquí acusado de atacar con espray pimienta a dos legionarios en Ceuta: condenado a multas de 60 euros

El acusado declarando en el juicio de este lunes por medio de un intérprete - SALVA CARNICERO

CEUTA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un ciudadano marroquí acusado de rociar con un bote de espray de pimienta a dos legionarios en el polígono del Tarajal de Ceuta ha quedado en libertad tras ser absuelto del delito de atentado contra la autoridad. La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, considera probado que utilizó el aerosol durante el incidente ocurrido el 7 de septiembre, pero lo condena únicamente por dos delitos leves de lesiones, con una multa de 60 euros por cada militar.

La magistrada titular de la plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta considera que las declaraciones de los dos legionarios fueron "confusas" respecto al contexto de la intervención y las funciones que desempeñaban. La defensa, ejercida por el abogado Yoel Rio, se reserva el derecho a recurrir una sentencia que aún no es firme y estudia denunciar a ambos militares.

La Fiscalía solicitaba cuatro años de prisión por un presunto delito de atentado contra la autoridad agravado por el uso de un instrumento peligroso, además de las multas por las lesiones leves, así como pidió sustituir la pena de prisión por la expulsión a Marruecos y la prohibición de entrar en España durante diez años. Finalmente, el acusado ha sido condenado a un mes de multa por cada lesión, a razón de dos euros diarios --lo que suma 120 euros--, además del pago de las costas procesales.

El hombre, que tiene acreditada una solicitud de asilo, llegó a Ceuta durante la entrada masiva de personas migrantes de finales de julio, según expuso su defensa en el juicio.

Los hechos ocurrieron sobre las 00.30 horas del 7 de septiembre, en los asentamientos de migrantes próximos a los centros de acogida del Tarajal. Según los hechos probados, varios miembros de las Fuerzas Armadas, debidamente uniformados, requirieron al acusado para que se identificara.

Durante el incidente posterior, el hombre accionó un espray de pimienta que provocó reacciones alérgicas en los antebrazos derechos de ambos militares, además de tos irritativa. Las lesiones tardaron un día en curar.

Uno de los legionarios declaró durante el juicio celebrado este lunes que patrullaban en labores de vigilancia y disuasión después de recibir el aviso de un posible robo. Según su versión, el acusado se negó a identificarse y, durante el cacheo, se produjo un forcejeo. El militar aseguró que el hombre estaba sujeto por ambos brazos cuando utilizó el aerosol.

El segundo legionario ofreció distintas versiones: en una afirmó que el acusado sacó repentinamente el espray después de ser registrado y los roció; en otra, que se abalanzó sobre ellos y lo sacó cuando intentaban reducirlo, aunque los militares impidieron que lo utilizara.

LA DEFENSA ESTUDIA RECURRIR LA SENTENCIA

El acusado, por su parte, sostuvo durante la vista que estaba sentado con su teléfono cuando los militares le pidieron la documentación y que fueron ellos quienes lo golpearon y lo rociaron con gas pimienta.

La defensa aportó un informe médico que recogía heridas y moratones en la cabeza, lesiones en los ojos y la pérdida de un diente, aunque esta prueba documental fue desestimada durante las cuestiones previas del juicio.

El abogado cuestionó también la proporcionalidad de la intervención y la procedencia del aerosol presentado como instrumento del delito, al considerar que no existía una cadena de custodia que acreditara su origen. De la misma manera, señaló que el atestado no identificaba a víctimas ni denunciantes por los robos que, según la versión de los militares, motivaron la actuación.

La defensa estudia recurrir el fallo, que no es firme, y se reserva la posibilidad de denunciar a su vez a los dos testigos.