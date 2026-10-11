El líder de IU, ante los movimientos en la izquierda: "El momento exige altura de miras, responsabilidad y unidad"

La ministra de Sanidad, Mónica García, el coordinador de IU, Antonio Maíllo, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). (Foto de archivo). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha proclamado que el momento político actual exige en la izquierda alternativa "altura de miras, responsabilidad y unidad para servir al bien común".

"Nada más", ha subrayado a través de las redes sociales después de la propuesta de Más Madrid sobre la lista de Frente Amplio a la Comunidad de Madrid y de confirmarse la decisión del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, de ser cabeza de lista de esta formación.

Maíllo ha desgranado que IU nació hace 40 años para mejorar la vida de la clase trabajadora: una fuerza federal y solidaria, construida con compromiso y militancia" y que, pasado ese tiempo, ahí sigue su formación.

Este domingo Más Madrid ha propuesto este domingo un acuerdo para que en la circunscripción de Madrid por el Frente Amplio vaya de cabeza de lista el portavoz adjunto en la Asamblea, Emilio Delgado, seguido de la líder del partido y ministra de Sanidad, Mónica García.

Todo ello después de conocer que Rufián seguirá en las filas de ERC y desoye el llamamiento que le habían hecho los Comuns para seguir dentro de Frente Amplio. Además, ERC y Podemos están ultimando un acuerdo de colaboración para las generales que implicaría que el portavoz de los republicanos haga campaña a nivel estatal por Montero.

Más Madrid, además de estos dos referentes también han apostado por la integración de la actual diputada en la Cámara Baja Tesh Sidi y el portavoz adjunto de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Fernández Rubiño.

A García y Delgado, han indicado, se le integraría también Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Podemos "en el caso de que este último decida integrarse en el Frente Amplio". "Se trata así de una propuesta de integración de todos los actores del Frente Amplio y con el fin el desbloquear la situación actual", sostienen.