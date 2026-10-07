Líderes mediterráneos, incluida Meloni, defienden "una respuesta basada en la solidaridad" a crisis como la de Ceuta

Cumbre de líderes del Med9 en Split (Croacia) - EC AUDIOVISUAL SERVICE

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) - Los líderes del Med9, que aglutina a los países mediterráneos de la UE, ha suscrito una declaración conjunta en la que defienden que la protección de la frontera exterior de la UE es una "responsabilidad compartida" y apelan a una mayor solidaridad tras lo ocurrido el pasado mes de julio en Ceuta con la entrada de miles de migrantes.

Así consta en la declaración conjunta tras la cumbre del Med9 celebrada en Split (Croacia), en la que han participado los líderes de los nueve países que componen esta iniciativa --Francia, Italia, Croacia, Chipre, Malta, Grecia, Eslovenia, Portugal y España--.

Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía previsto asistir, anuló su presencia tras anunciar el adelanto electoral. Finalmente, la representación por parte española ha correspondido al secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro.

El texto, que firman entre otros el presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, defiende que "la protección efectiva de las fronteras exteriores de la UE es tanto una responsabilidad compartida como esencial para mantener una política creíble y sostenible de migración y asilo".

En este sentido, admiten que lo ocurrido en Ceuta ha puesto de manifiesto "la necesidad de una respuesta unida y basada en la solidaridad a nivel UE a la presión repentina y a gran escala de cualquiera de las fronteras exterioresde la UE".

Al hilo, los líderes de los países mediterráneos de la UE recuerdan que "proteger las fronteras externas de la Unión es una responsabilidad europea compartida y que debe aplicarse la solidaridad europea de forma igual en todas las secciones de esas fronteras".

Precisamente, el Gobierno ha afeado la falta de solidaridad mostrada por algunos de sus socios tras la entrada masiva de 80.000 migrantes en Ceuta, en particular de Italia, que decidió restablecer los controles Schengen con España de forma inmediata y más de dos meses después aún no los ha retirado.

Sin embargo, en la declaración del Med9, que Meloni también ha suscrito, los líderes reafirman su "solidaridad con los Estados miembro bajo presión" y subrayan "la importancia de una fuerte preparación, alerta temprana y de un oportuno apoyo político, operativo y financiero por parte de la UE", así como de "una gestión de fronteras eficiente, en pleno cumplimiento con el Derecho Internacional y de la UE".

En este sentido, precisan que "estos esfuerzos deberían incluir medidas para contrarrestar la desinformación relacionada con la migración, el tráfico de seres humanos y el tráfico de migrantes" al tiempo que se felicitan por la entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo, incidiendo en la importancia de su plena aplicación.