Llop descarta una reforma del delito de sedición por falta de mayoría parlamentaria

MADRID, 20 Dic.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha descartado este lunes que el Gobierno vaya a impulsar una reforma del delito de sedición en esta Legislatura, aunque ha señalado que en su departamento se trabaja internamente sobre esa reforma. Y esto se debe, ha apuntado a que no existe una mayoría parlamentaria suficiente que posibilite una reforma del Código Penal en ese sentido.

Durante su intervención en el Desayuno Informativo de Europa Press ha explicado que por este motivo no se deben generar "falsas expectativas". Con todo, Llop ha calificado ese delito de "antiguo" y considera que hoy por hoy no responde a parámetros similares a los de otros países del entorno europeo, añadiendo que puede resultar en penas no todo lo proporcionadas que deberían ser.

Esta puntualización de la ministra llega a pesar de que en junio de este año la Comisión de Asuntos Legales de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aconsejara a España que reformara ese delito para que no parezca que se castiga la libertad de expresión, como vienen sosteniendo los independentistas catalanes a raíz del juicio de los presos por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

La ministra ha explicado que, además de sobre ese asunto se trabaja en otros muchos delitos, y ha puesto como ejemplo la modificación de delitos que tienen que ver con el fraude, que ha sido llevado en primera vuelta al Consejo de Ministros. En concreto se ha referido a delitos relacionados con el pago con criptomonedas, y ha apuntado que el crimen organizado se sirve de nuevos paradigmas como el blockchain para defraudar.

Por otro lado, sobre la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, si bien no ha querido entrar ya que se trabaja en ello tanto en el departamento de Grande-Marlaska como en el Congreso, ha señalado que es importante que esa reforma dote de un marco de seguridad jurídica tanto a los agentes como a la ciudadanía.

"EROSIONAR" LAS INSTITUCIONES

Por otro lado, una vez más ha denunciado que el PP bloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a pesar de que es un órgano "que tiene impacto directo en la vida de los ciudadanos".

Al hilo, ha echado en cara a los 'populares' que no cumplan con la Constitución, que dice que deben renovarse en tiempo, y ha vuelto a incidir en que los jueces ya eligen a candidatos a vocales. Asimismo, ha recordado que el sistema vigente le ha valido al PP durante 35 años.

Además, ha recordado que el sistema español para elegir al CGPJ es el modelo de Europa más independiente con respecto al Ejecutivo. Y, si bien "ningún modelo es perfecto", el español a su juicio es "un buen modelo" porque dota de mayores competencias al Poder Judicial.

"Ojo con tocar las instituciones porque cuando se toca una pieza del puzzle se puede desbaratar todo (...)", ha indicado para luego apuntar que en este momento se deben defender las instituciones, "no menospreciarlas ni socavarlas", porque "si se erosionan los cimientos se erosiona el estado de derecho".

