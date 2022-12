Lobato cree que si la ley del 'solo sí es sí' no funciona debe corregirse: "No es ningún drama"

Pide esperar a que el TS siente jurisprudencia, pero si mantiene la rebaja de penas debe cambiarse "en el siguiente Pleno"

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, es partidario de corregir la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', cuya aplicación ha provocado la rebaja de penas y excarcelaciones de condenados por delitos sexuales, si se demuestra que no funciona. "No es ningún drama", ha señalado.

En una entrevista con Europa Press, ha señalado que fue "el primero de España" en sostener que si se había hecho algo mal había que corregirlo, aunque ha dejado claro que antes se debe esperar a que se vuelva a pronunciar el Tribunal Supremo, siente jurisprudencia y se vea si se siguen produciendo revisiones de sentencias a la baja.

Lobato ha indicado que "en la vida se cometen errores, en este caso técnicos" y considera que si se demuestra que es así se debe corregir de inmediato "en el siguiente Pleno" del Congreso de los Diputados.

"EN LA VIDA SE COMETEN ERRORES"

En este sentido ha explicado que él ha cambiado muchas ordenanzas municipales --previamente fue alcalde de Soto del Real-- en el pleno siguiente al de haberlas aprobado y después de hacer eso consiguió sacar "un 60%" de votos y "triplicar" el resultado del PP. "No pasa nada, en la vida se cometen errores", ha apuntado.

El número de condenados que se han visto beneficiados por el nuevo marco de penas que recoge la ley del 'sólo sí es sí' asciende al menos a 52, entre revisiones de condena a la baja (48) y sentencias posteriores en aplicación de la norma (4). Además un total de 12 personas han sido excarceladas.

Así ha señalado que si el TS se vuelve a pronunciar en la misma línea, sienta jurisprudencia y dice que "procede esa reducción de penas", entonces "el Parlamento tiene que cambiarlo" porque a su juicio, el objetivo tanto del Ejecutivo como de las Cortes es "cristalino" y busca proteger a las víctimas de delitos sexuales.

PARTIDARIO DE CORREGIRLA SI SE REBAJAN PENAS

"Y para proteger a las víctimas las penas tienen que ser las que tienen que ser", ha seguido. "Si el TS nos dice eso yo soy partidario de, en el pleno siguiente, modificarlo y arreglar técnicamente" la ley para adecuarlo al objetivo inicial de la norma.

"Si ese pequeño resquicio legal existe no hay ningún problema , llévese al Parlamento, corríjase, adecúese de verdad al objetivo del Parlamento" y que de este modo se pueda dar "seguridad" a los jueces y los tribunales a la hora de interpretar la ley.

NUNCA HARÍA LAS DECLARACIONES DE MONTERO

Sobre si la ministra de Igualdad, Irene Montero debería pedir disculpas a las víctimas, por las consecuencias de la interpretación de la ley y a los jueces, por sus declaraciones contra ellos a los que calificó de machistas, ha asegurado que él nunca hubiera dicho lo que afirmó Montero "sobre los jueces y sobre la Justicia".

Al tiempo, ha defendido la labor de los togados que a su juicio se limitan a hacer su trabajo, es decir, interpretar la norma que ha elaborado previamente el Parlamento, en base a hechos probados. "No creo que haya que achacar la responsabilidad a los jueces, esa vía no la comparto", ha subrayado. "No sé si es pedir disculpas lo que tiene que hacer, pero ese tono no lo tendría nunca, pero cada uno somos como somos", ha puntualizado.