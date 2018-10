López advierte de que el PSE no está dispuesto a dialogar con la iquierda abertzale "como si no hubiera pasado nada"

Actualizado 26/01/2007 12:14:30 CET

BILBAO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, advirtió hoy a la izquierda abertzale de que el PSE no está "dispuesto" a mantener un diálogo "como si no hubiera pasado nada".

"Los socialistas no estamos dispuestos a actuar como si aquí no hubiera pasado nada, porque ha pasado mucho. Hay dos muertos encima de la mesa por una bomba de ETA, hay un proceso enterrado y hay una credibilidad de la izquierda abertzale absolutamente enterrada también en los escombros de Barajas", manifestó en una entrevista a Antena 3, recogida por Europa Press.

López advirtió a quienes, desde la izquierda abertzale, profieren determinada "palabrería" que "lo único que ha roto el escenario de diálogo, de paz, y de solución democrática es la bomba que ETA puso en Barajas". "Eso es lo que ha roto, de verdad y definitivamente, ese proceso de paz, esas bases para el diálogo, y ha roto las esperanzas de una sociedad. Eso es lo único", enfatizó.

Por otra parte, se mostró convencido de que Batasuna "no existe", y no es más que "una formación ilegalizada por un juez". "Existe un mundo, bajo el denominador de la izquierda abertzale, con el que no se puede mantener diálogo político porque han sido incapaces de alejarse, rechazar y condenar lo que ha roto las bases del diálogo político", manifestó.

Reiteró que "el diálogo es radicalmente incompatible con la violencia", por lo advirtió a la izquierda abertzale que, "mientras no pongan pie en pared y diga a ETA 'hasta aquí hemos llegado'" y entienda que "su único destino es hacer política sin ETA", no servirá de nada "toda su palabrería".

ELECCIONES

Respecto a la posibilidad de que la izquierda abertzale pueda concurrir a las elecciones, señaló "tener una formación política que le represente siempre ha dependido en exclusiva de ellos mismos".

"Sólo hay un camino -dijo- que es asumir lo que son los principipos de la democracia y la legalidad. No se le pide nada que no se nos exija a los demás. Hacer política sólo con la palabras, alejarse y rechazar la violencia como un mecanismo para obtener objetivos políticos".

López agregó que, sin embargo, a la vista de los acontecimientos transcurridos desde el atentado, "nada hace pensar que se vayan a alejar de la vilencia porque han actuado casi como títeres de la propia banda terrorista".