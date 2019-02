Lozano sobre ir en las listas del PSOE: "No lo sé, se vive un momento muy volatil"

Publicado 19/02/2019 13:01:00 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de la 'España Global', Irene Lozano, ha señalado este martes que no sabe si irá en las listas del PSOE a las elecciones del 28 de abril, y aunque no ha descartado ninguna posibilidad, entiende que se vive un momento político "volatil".

"No lo sé. El momento es tan volatil que yo cuando el presidente del Gobierno me propuso ocupar este cargo ya era consciente de que podía durar un mes", ha señalado en una entrevista en Cadena SER, añadiendo que "todos" en el Ejecutivo eran conscientes de que la legislatura podía ser corta.

Irene Lozano ha dicho que va a "vivir al día", sin descartar ningún escenario. "No he tomado ninguna decisión porque no ha llegado el momento", ha resumido Lozano, quien fuera diputada del PSOE en la X legislatura, como independiente.

Preguntada por la polémica generada por el diálogo en Cataluña, incluso en el seno del socialismo, ha indicado que la dicotomía suscitada por la figura del relator "no es real". Y ha explicado que, pese a la importancia que siguen teniendo figuras históricas del PSOE, la militancia votó "masivamente" a Sánchez y cuenta con legitimidad.

"Las figuras históricas tienen mucho peso, pero en un momento crítico del PSOE no acertaron, demostraron que no estaban del todo conectados con las bases", ha asegurado, aduciendo al apoyo del aparato del PSOE a Susana Díaz en las primarias de mayo de 2017.

Con todo, Lozano ha defendido que el PSOE "es de sus militantes" y fueron ellos quienes apostaron por Sánchez al frente del partido. "Y cuando se vuelva a preguntar decidirán lo que sea. Se pronunciaron con toda claridad", ha resumido.

NO PENSÓ EN DIMITIR TRAS SU COMPARACIÓN

Sobre la polémica que suscitaron sus palabras en las que asemejaba el referéndum del 1 de octubre a una violación sexual, Irene Lozano ha querido dejar claro que su comparación "no fue afortunada".

"Rectifiqué con rapidez, pero en ningún momento en mi mente estaba el ofender a nadie. Quería explicar la diferencia que hay entre el qué y el cómo se hacen las cosas", ha alegado.

ESPAÑA GLOBAL: "MÁS ALLÁ DE RESPONDER AL INDEPENDENTISMO"

Preguntada por la labor que ejerce como secretaria de Estado de la España Global, Lozano ha defendido que aunque "coyunturalmente" el organismo combata la "segunda leyenda negra" que trata de esparcir el independentismo, la reputación de España tiene muchos aspectos.

"Pensamos que la democracia española con su fortaleza y su europeismo es necesario en Europa. Vamos a tener unas elecciones que van a poner a pruebas las instituciones", ha asegurado, en relación a los comicios europeos del 26 de mayo, entendiendo que se vive una crisis en el seno de la UE con el auge de fuerzas populistas.

Igualmente, ha destacado que 'España Global', redefinida durante el Gobierno de Sánchez, se trata de un proyecto más ambicioso que el anterior organismo: 'Marca España'. Según Lozano, la actual institución hace una labor más amplia que aúna factores políticos, democráticos, culturales y deportivas frente a la antigua 'Marca España', que estaba más centrada en una visión comercial.