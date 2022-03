Malestar en el PP con Sánchez por su equiparación entre Casado y Feijóo: "Evidencia que no tiene argumentos"

En las filas 'populares' critican que el jefe del Ejecutivo se dedique a atacar al PP "con la que está cayendo en España"

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Parlamentarios del PP han expresado este martes su malestar e "indignación" con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por no exponer "ni una sola medida" con la que "está cayendo en España" y sí dedicarse a atacar a Alberto Núñez Feijóo --sin mencionarlo-- equiparándolo a Pablo Casado. Fuentes consultadas por Europa Press consideran que con su actitud evidencia que "no tiene argumentos" y echa balones fuera para no hablar de la situación económica que atraviesa España.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la coordinadora y portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha advertido de que España está en "colapso" pero parece que Sánchez no se "entera" porque no ha tomado ninguna medida, al tiempo que ha añadido que a "los muchos problemas que tiene España se une "uno más", que es el propio presidente del Gobierno.

Ante este crítica, Sánchez ha afirmado que el PP lleva "dos años con el mismo argumentario" situándole a él como "el gran problema" y a Casado como "la gran solución". "Resulta que dos años después de estar con la matraca, ustedes se deshacen de esa única gran solución y la sustituyen por otra única gran solución con un 99% de los votos", ha afirmado --sin citar a Feijóo-- para concluir: "Visto lo visto y escuchado lo escuchado, lo único que puedo decir que esa nueva única gran solución es justamente igual que la anterior".

"¡QUÉ NIVEL!"

En las filas del PP han censurado que, con muchos sectores al borde de la "desesperación" por la situación económica provocada por la subida de precios, Sánchez se dedique a "disparar" contra el Partido Popular y no anuncie ni una sola medida en el Congreso. "Es una vergüenza", ha proclamado un diputado del Grupo Popular a la salida del hemiciclo.

De hecho, desde la bandada 'popular' algunos de los presentes han exclamado --como constará en el diario de sesiones-- al escuchar la respuesta de Sánchez a Gamarra: "¡Qué nivel!", "¡Y los impuestos!", en alusión a la exigencia del PP de bajar los impuestos a la gasolina y el gasoil para paliar la situación de las familias y las pymes.

Algunos de los consultados recuerdan que no es la primera vez que el presidente del Gobierno utiliza esta "comparación" entre el PP de Feijóo y el de Casado, porque así lo hizo también en la sesión de control de hace una semana: "Cuando le escucho, no sé muy bien a quién le estoy contestando, si al antiguo PP o al nuevo PP", respondió el miércoles pasado a Gamarra.

Sin embargo, fuentes del PP advierten de que este tipo de intervenciones pueden acabar perjudicando al propio Sánchez porque los ciudadanos no entienden que, con el país sumido "en el colapso", se dedique a poner el foco en cuestiones internas del Partido Popular.

"Sánchez evidencia que no tiene argumentos", ha recalcado a Europa Press una parlamentaria 'popular'. "Es indignante. No tiene estilo", asegura otro miembro del partido, que se sienta en el comité de dirección que nombró Pablo Casado.

PONERLE EN EL FOCO, COMO HIZO CON AYUSO

Fuentes del PP destacan que Feijóo aún no es presidente del partido --oficialmente lo será el 1 de abril en el congreso extraordinario que se celebra en Sevilla-- pero ya está puesto en el foco del Gobierno algo que, según coinciden varios dirigentes, evidencia el "nerviosismo" que provoca en el Gobierno la llegada a Madrid del presidente de la Xunta de Galicia.

Algunas fuentes advierten de que las críticas a Feijóo pueden acabar ayudándole, como sucedió con Isabel Díaz Ayuso, porque Sánchez acabó convirtiendo en una "víctima" y la hizo protagonista con sus continuos ataques a la Comunidad de Madrid.

Pese al malestar y enfado que ha provocado en muchos cargos del PP la respuesta a Sánchez, dentro del partido hay también quién pide no dar importancia a este tipo de respuestas porque Sánchez está "torpe" y su comparativa entre Feijóo y Casado es "una idiotez".