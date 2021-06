Manos Limpias denuncia en la Fiscalía del Supremo al Consejo de Ministros por conceder los indultos

Considera que el Ejecutivo ha cometido un delito de prevaricación

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Manos Limpias ha presentado este martes ante la Fiscalía de la Sala Segunda del Tribunal Supremo una denuncia contra el Consejo de Ministros por un presunto delito de prevaricación administrativa al conceder los indultos a los presos independentistas condenados en la causa del 'procés'.

En un escrito de 13 folios, al que ha tenido acceso Europa Press, ha acusado al Ejecutivo de burlar la ley "torticeramente" para "dar encaje al indulto con unos conceptos inexistentes en el ordenamiento jurídico español" y ha pedido que se llame a declarar a los denunciados. Según ha precisado el sindicato en un comunicado, la denuncia inicial se transformará en querella.

Manos Limpias ha detallado una serie de "hechos relevantes" que, a su juicio, probarían el dolo en la decisión del Gobierno de otorgar la medida de gracia a los líderes independentistas.

En este sentido, ha asegurado que "se ha hecho un uso abusivo" del poder del Ejecutivo "incurriendo en ilegalidad e ilicitud".

INFORME DEL SUPREMO

El sindicato también ha alegado que "no se han cumplido los requisitos de los indultos" y que "aunque pudiera tratarse de un acto político o de gobierno ello no les excluye de un control al incidir de manera flagrante en un delito de prevaricación".

En el marco de la denuncia, Manos Limpias ha recordado que el tribunal sentenciador emitió un informe --que no es vincultante--, al que ha calificado como una "advertencia clara, determinante y concluyente" de la "ilegalidad" de la decisión del Gobierno.

"La sociedad no entendería que en base a esos informes la denuncia no se admitiese y quedara impune un acuerdo del Consejo de Ministros no solo ilegal sino también ilícito", ha señalado.