Manu Pineda y Antón Gómez-Reino serán observadores de los comicios en Ecuador este domingo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado de IU Manu Pineda y el diputado de Unidas Podemos en el Congreso, Antón Gómez-Reino, viajan a Ecuador para hacer funciones de observadores electorales de los comicios del país, que tendrán lugar este domingo.

Pineda se encuentra ya en el país iberoamericano mientras que Gómez-Reino, miembro de la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, se desplazará esta misma noche a Ecuador, según han explicado fuentes de sus respectivas formaciones.

A su vez, el politólogo y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, indicó la semana pasada en redes sociales que también iba a participar como observador electoral invitado por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador

El Parlamento Europeo ha avisado este martes de que no ha enviado ninguna misión de observación a las elecciones que se celebrarán en Ecuador el próximo domingo, por lo que no valorará sus resultados y si algún eurodiputado lo hace será a título individual y no en representación de la institución.

"Ningún miembro del Parlamento Europeo ha recibido el mandato de observar o comentar este proceso electoral en nombre del PE", advierten en una declaración conjunta los eurodiputados David McAllister y Tomas Tobé, copresidentes del grupo en la Eurocámara de apoyo a la democracia y coordinación electoral.

El pasado domingo el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, firmó una declaración con otros líderes de la izquierda latinoamericana para pedir transparencia en las elecciones de Ecuador, que elegirán al presidente del país y los representantes de la Asamblea Nacional..

Los firmantes, integrantes de Espacio Futuro, punto de encuentro de liderazgos latinoamericanos y españoles impulsado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), exigen que se respeten "de forma escrupulosa" los procedimientos democráticos para garantizar unos comicios "limpios, transparentes y en igualdad de condiciones".