Margallo pide la sala de prensa de Génova para un debate entre los candidatos a presidir el PP

El candidato a la Presidencia del PP José Manuel García-Margallo ha presentado un escrito a la Comisión Organizadora del XIX Congreso Nacional del PP (COC), en el que solicita la cesión de la sala de prensa de la sede central de Génova, en Madrid, para la celebración de un debate entre los candidatos a suceder a Mariano Rajoy al frente del partido.

El equipo de la candidatura de García-Margallo ha difundido un comunicado en el que pide esta sala u otra instalación de la sede central de los 'populares', en concreto, para el día 4 de julio a las 20 horas. Es decir, un día antes de que los afiliados que se han inscrito elijan a los dos candidatos que pasarán al Congreso, en el que los compromisarios de la formación escogerán definitivamente al nuevo líder del partido.

Según su candidatura, los candidatos José Ramón García Hernández y Elio Cabanes le han confirmado su apoyo a la iniciativa, mientras que Pablo Casado está "estudiando la propuesta". Por su parte, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, siempre según el comunicado del equipo de García-Margallo, no han confirmado su asistencia al hipotético debate por "problemas de agenda".

"UNA DEMANDA DE LOS MILITANTES"

"La solicitud de un debate de todos los candidatos ha sido una demanda no solo de esta candidatura y de otras, sino de una mayoría de militantes que lo reclaman insistentemente estos días en reuniones y visitas a sus sedes. No se puede hurtar a los afiliados de un debate entre los candidatos para que se puedan contrastar ideas y proyectos. Los afiliados no son espectadores de nuestro futuro, ¡son actores de él!", ha asegurado García-Margallo.

Si bien es cierto que existe un preacuerdo sobre la celebración de un debate entre los dos candidatos que superen la votación del 5 de julio, García-Margallo se pregunta de qué servirá si entre todas las candidaturas hay prácticamente un acuerdo sobre lo complicado que sería que, en el Congreso del próximo 20 de julio, los compromisarios reviertan el resultado dado por los militantes la próxima semana.