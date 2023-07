Marimar Blanco critica "una legislatura infame para la dignidad", con Bildu "triunfante" y las víctimas "olvidadas"

Iturgaiz denuncia que Sánchez "coleguea, acuerda, pacta, aprueba y firma leyes" con EH Bildu, "partido al que ha blanqueado"



ERMUA (VIZCAYA), 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Marimar Blanco, hermana del concejal del PP de Ermua asesinado hace 26 años, Miguel Ángel Blanco, y presidenta de la fundación que lleva su nombre, ha arremetido este jueves contra "una legislatura infame" para "la dignidad y la memoria", con EH Bildu "triunfante" y las víctimas "olvidadas y humilladas".

Durante el acto de homenaje celebrado a su hermano en Ermua (Vizcaya), con motivo del 26 aniversario de su asesinato a manos de ETA, al que ha asistido el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, y la presidenta de NNGG y cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Bea Fanjul, y que ha sido precedido por una ofrenda floral ante el monolito dedicado a las víctimas del terrorismo, Blanco ha reiterado su "infinito agradecimiento a los millones de españoles que mantienen el recuerdo imborrable" de Miguel Ángel Blanco.

En este sentido, ha llamado a no "olvidar o manipular la historia o blanquear el terrorismo" porque es "pervertir la esencia de la democracia constitucional, humillar y revictimizar a las propias víctimas y adulterar el marco de convivencia".

Según ha dicho, 26 años después, el homenaje en Ermua se celebra para "defender la memoria" de su hermano "y de todas las víctimas del terrorismo", pero también "frente al olvido interesado", para

denunciar que "es una anomalía democrática que partidos que legitiman a ETA en sus fines y medios, que no la condenan, que llevan terroristas con delitos de sangre en sus listas electorales, que no han realizado la más mínima autocrítica, hayan sido decisivos en la gobernabilidad este país e incluso se les permita que reescriban la historia de la transición democrática en el BOE".

"La línea entre demócratas y ETA, lo que se llamó el espíritu de Ermua, se ha difuminado porque no se ha exigido a su entorno político una regeneración moral por su responsabilidad de complicidad terrorista, porque se ha cedido a sus pretensiones de escribir la historia del terrorismo, porque se ha trasladado a todos los presos de ETA aquí a Euskadi sin la más mínima exigencia de arrepentimiento, entre ellos el asesino de mi hermano", ha lamentado.

En este punto, ha recordado que, mientras tuvieron que trasladar sus restos de Ermua a Ourense "por los ataques sufridos en el cementerio", su asesinos "vuelven a casa". A su juicio, "este es "balance de una legislatura que será recordada como infame para la dignidad y la memoria" de Miguel Ángel Blanco.

"Una legislatura en la que EH Bildu ha salido triunfante mientras las víctimas hemos terminado olvidadas para algunos y tremendamente humilladas", ha criticado.

En su opinión, resultaba impensable que "quienes nunca han condenado el terrorismo pudieran condicionar la política de Estado", porque "hay un límite ético que no se puede traspasar". "Porque serán legales, pero son profundamente inmorales, por ello resulta injustificable", ha manifestado.

Marimar Blanco ha criticado que "un gobierno de España pueda considerar" a EH Bildu "socios preferentes" sin exigirle "la más mínima autocrítica, olvidando lo que ha supuesto" la coalición soberanista "y lo que ha supuesto ETA a lo largo de más de 50 años".

"Esto es lo que yo llamo banalización del terror. Algo que, por supuesto, rechazamos y condenamos. Porque es insoportable ver cómo un gobierno es capaz de sostener su propia gobernabilidad en un partido como Bildu", ha lamentado.

En este punto, ha censurado que la coalición soberanista se haya "atrevido" a "dar lecciones de respeto a las víctimas, para mayor humillación", cuando "son ellos los primeros que enaltecen a los terroristas cuando salen de las cárceles y llegan aquí al País Vasco y a Navarra, a esos terroristas que provocaron precisamente cada una de esas víctimas del terrorismo, entre ellas al asesino de mi hermano, Txapote", ha manifestado.

Para la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, también es "banalizar el terror" agradecer a EH Bildu "que ha hecho por España y por los españoles mucho más que, por ejemplo, que este partido, el Partido Popular" o que Miguel Ángel Blanco.

Por ello, Marimar Blanco ha vuelto a pedir "que la memoria, la dignidad y la justicia se defienda cada día y no se venda por cinco votos". En este sentido, ha reclamado a Alberto Núñez Feijóo, "próximo presidente de este país", que "la dignidad de las víctimas del terrorismo sea una prioridad", que "legisle para evitar más humillaciones y que no se pacte con los que no condenan el asesinato".

"Defender la memoria y dignidad de las víctimas es no ceder, es no pactar, no negociar con aquellos que no condenan el terror. No permitir que sean blanqueados como partidos demócratas ni conseguir que ellos marquen la agenda política. Y por supuesto, no permitir que terroristas formen parte de las listas electorales ni que sean homenajeados como héroes", ha indicado.

También ha instado a impedir que los jóvenes "perciban la idea de que el terrorismo quizás no fue para tanto, que ETA tuvo alguna justificación o que no es necesario condenar los crímenes terroristas porque como ETA ya no mata, es mejor olvidar".

ITURGAIZ

Por su parte, Iturgaiz, tras dar la enhorabuena a Alberto Núñez Feijóo por su "triunfo" en el debate del pasado lunes, donde, según ha dicho, le ganó "de calle al marrullero Pedro Sánchez", se ha mostrado seguro que España "va a estar en buenas manos presidida por Alberto Núñez Feijóo, que ni miente ni manipula, como hace el candidato Sánchez".

Iturgaiz ha asegurado que el Partido Popular y a Alberto Núñez Feijóo "van a devolver el prestigio nacional e internacional que España nunca debería haber perdido y que el sanchismo se ha cargado por el nefasto gobierno social comunista".

"En clave vasca, el debate queda resumido en que ganó Feijóo y perdió el candidato del PNV, que es Pedro Sánchez", porque "ya se han encargado Aitor Esteban y Andoni Ortuzar de decir, por activa y por pasiva, que quieren que gane Pedro Sánchez y el sanchismo".

Por otro lado, ha advertido de que, transcurridos 26 años desde que ETA secuestrara y asesinara a Miguel Ángel Blanco, "debemos seguir recordando que todo lo acontecido en el País Vasco puede resumirse en que unos vascos nacionalistas y terroristas quisieron aniquilarnos a otros vascos que no lo éramos, y no hay más relato veraz que éste".

El líder del PP vasco ha lamentado que "hay todavía muchos en nuestra sociedad que se niegan a reconocer lo que es evidente" y, por eso, ha señalado la necesidad de "seguir peleando desde el PP vasco por un relato veraz, un relato que reconozca esa realidad de los hechos". En ese sentido, ha rechazado "relatos adulterados" y ha defendido que "nuestra sociedad necesita conocer la verdad de lo que pasó sin buscar equilibrios inmorales entre víctimas y verdugos".

En ese sentido, ha denunciado que hoy EH Bildu es "la Batasuna tuneada de hace años, un partido antidemocrático que justifica lo injustificable como es el terrorismo, que hace apología del terrorismo, que agregaron a decenas de criminales etarras en sus listas municipales".

"Desgraciadamente para todos los españoles, Pedro Sánchez y los socialistas coleguean, negocian, acuerdan, pactan, aprueban y firman leyes con esa Bildu,", ha censurado, para afirmar que "ya es el colmo ver cómo Sánchez y el sanchismo blanquea a Bildu, le da todas las prebendas que le pide a Otegi para los verdugos etarras".

Por su parte, la presidenta de NNGG y candidata al Congreso por Bizkaia, Beatriz Álvarez Fanjul, ha señalado que "el alegato más fuerte que se puede hacer por Miguel Ángel Blanco es volver a recordar, a poner en valor, la única forma de hacer política, la buena, la de verdad: la que busca resolver los problemas de los demás".