Maroto cree que el Senado mantendrá el control al Gobierno los martes, coinciendo con el Consejo de Ministros

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha apostado "al 99,9%" que el Senado va a mantener la sesión de control al Gobierno los martes, como se ha estado realizando hasta ahora, coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros que ahora por decisión del Presidente del Gobierno se celebrará los martes, en vez de los viernes como era habitual.

"El PP cree que no es razonable que tengamos una sesión de control a un Gobierno a las cuatro de la tarde cuando toma las decisiones importantes a la una del medio día y que sólo haya una franja de tres horas para ello. Es materialmente imposible poder ejercer así el control", ha señalado Maroto tras la reunión de la Mesa de la Cámara Alta.

Desde su punto de vista, no cree que cambie el funcionamiento de los plenos porque es una decisión que toma la Mesa, que cuenta con cinco votos: dos del Partido Popular, dos del PSOE y uno de PNV. Opina que ni socialistas ni nacionalistas vascos vayan a votar a favor del cambio.

Sin embargo, ha destacado que se trata de una "apreciación personal" puesto que la Mesa aún no ha decidido si cambiar o no los días de celebración del pleno.

Aún así, Maroto no ve en Mesa haya mayoría para hacer el cambio y ha criticado la postura de los miembros de ésta. "Esto no es una guardería, es el Senado y no puede ejercer una oposición con tres horas de margen", ha insistido.

