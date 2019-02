Maroto denuncia los "bandazos" de Sánchez con Cataluña y llama a acudir a la manifestación del domingo

Actualizado 08/02/2019 19:54:39 CET

Los vicesecretarios de organización del PP y Ciudadanos, Javier Maroto, ha censurado este viernes los "bandazos" del Gobierno de Pedro Sánchez en su política respecto a Cataluña y ha llamado a acudir a la manifestación del próximo domingo en Madrid por la unidad de España.

"Hasta esta misma mañana habíamos visto un presidente del Gobierno dispuesto a traicionar políticamente a todos los españoles a cambio de seguir en La Moncloa cediendo a las pretensiones independentistas. Hoy, además, sabemos que el presidente del Gobierno es capaz de dar bandazos, decir una cosa y la contraria, en la misma línea y en el mismo argumento para conseguir sus objetivos", ha subrayado Maroto.

El vicesecretario popular ha realizado este mensaje después de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, haya dado por encallado el diálogo con la Generalitat porque pedía un referéndum de autodeterminación que "no es aceptable" y que desde el Govern catalán se haya acusado al Ejecutivo central de romper el diálogo y ceder a las presiones "del nacionalismo español, la derecha y la ultraderecha".

En este sentido, Maroto ha hecho un llamamiento a todos los españoles para acudir a la manifestación del domingo para que "juntos" se diga "claro y alto" lo que Sánchez necesita oír: "que España debe estar unida y que convoque elecciones ya".

"Hoy más que nunca la manifestación del domingo en defensa de la unidad de España. Hoy es más necesario que nunca que todos los españoles digamos juntos, uniendo nuestra voz, que la soberanía nacional no está en juego, que no se puede jugar con nuestra constitución y que no se puede disponer de la voluntad de todo un país a cambio de estar permanentemente jugando con los independentistas a cambio de seguir en la Moncloa", ha justificado.