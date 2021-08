Más de 800 participantes en torneos online de Amazon Gamergy Mapfre, con 3 nuevos días de competición en agosto

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 800 jugadores han participado este mes de agosto en los torneos online de Amazon Gamergy Mapfre Edition, uno de los principales eventos del mundo de los videojuegos y los esports en el continente europeo y que a partir de este viernes contará con otras cuatro nuevas competiciones durante tres días.

Tras su lanzamiento el pasado 13 de julio, esta cita del gaming ha aumentado el número de competiciones y participantes en su parte online, con siete torneos celebrados en agosto. En total, 836 jugadores, integrados en 147 equipos, han puesto a prueba sus habilidades en los diferentes campeonatos organizados a lo largo estos dos meses.

Además, este viernes arrancan tres días en los que se celebrarán cuatro competiciones online: Rocket League (27 y 28 de agosto), VALORANT (28 y 29 de agosto), Parchís (29 de agosto) y League of Legends (29 de agosto). A lo largo de toda la parte online del evento, se repartirán entre los ganadores de los diferentes juegos más de 30.000 euros en premios.

Como nueva incorporación, League of Legends de Riot Games dispondrá de un hueco entre los torneos online de Amazon Gamergy Mapfre Edition. El próximo domingo 29 de agosto se disputará el primer Open de los cuatro previstos durante este evento. Las competiciones de LoL tendrán un formato ARAM que consistirá en partidas a Bo5 (Best of five), excepto finales y semis, que serán a Bo3 (Best of three). Los enfrentamientos se jugarán en el modo todo aleatorio en el mapa de El Abismo de los Lamentos y cada Open tendrá un premio de 200 euros para repartir entre los ganadores.

Otra de las novedades de la presente edición es la realización del programa Gamergy Streams. Esta iniciativa permite a los streamers la retransmisión de los torneos online según el juego seleccionado. Desde su propio canal de Twitch, aquellas personas que estén interesadas tendrán la oportunidad de darse a conocer, gracias a la visibilidad dada a través de los canales oficiales del evento.