Mas dice que el diálogo en Cataluña "no va a ninguna parte, si una parte niega la realidad"

Publicado 15/12/2018 21:05:23 CET

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado este sábado que el diálogo en Cataluña "no va a ninguna parte, si una parte niega la realidad", en una conferencia pronunciada en Berlín (Alemania) en la Conferencia Anual sobre Diplomacia Cultural que organiza el Institute for Cultural Diplomacy.

En un comunicado este sábado, la Generalitat ha informado de que el expresidente ha afirmado que "se debe tener en cuenta que la mayoría de los catalanes quieren votar sobre su futuro", tras lo que ha defendido que el referéndum es la única solución.

Mas ha subrayado la voluntad permanente de diálogo de la parte catalana y ha apuntado que la solución que , a su juicio, es indispensable, es "que los presos políticos salgan y que los exiliados puedan volver a casa".

Además, ha lamentado que el PP "en vez de afrontar la cuestión catalana como lo que es, un problema político, optó por judicializarlo" y ha defendido que la esencia de la democracia no es resolver los problemas políticos con los tribunales.

También ha participado en la mesa redonda 'Utilizing Cultural Diplomacy to Foster Spanish-Catalonian Dialogue', (Utilizando la diplomacia cultural para fomentar el diálogo español-catalán), que ha moderado el ex ministro alemán Dirk Niebel, y que ha compartido con el ex primer ministro irlandés Brian Cowen, el fiscal islandés Helgi Magnús, el ex Balear José Ramón Bauzà y el periodista Josep Cuní.