Más País y Compromís censuran que Illa se vaya sin pasar antes por el Congreso y que Sánchez esté "desaparecido"

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más País y Compromís han censurado este lunes que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, vaya a abandonar el Ministerio sin comparecer antes en el Congreso y han acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar "desaparecido" en plena tercera ola del Covid y de estar priorizando el partido al país.

El decreto del estado de alarma que se aprobó el pasado otoño contemplaba una comparecencia mensual de Illa para que diera cuenta de la evolución la pandemia, unas explicaciones que inicialmente tenía previsto dar este jueves. Sin embargo, Moncloa ya ha anunciado que Illa dejará el Ministerio este mismo martes para centrarse en su candidatura a la Presidencia de la Generalitat.

En rueda de prensa en el Congreso, Errejón considera "una mala noticia" que finalmente Illa no acuda esta semana al Congreso lo que, a su juicio, "no habla muy bien" de cuál es el orden del prioridades del Gobierno: primero el partido y, luego, el país.

EL GOBIERNO TIENE LAS PRIORIDADES "INVERTIDAS"

"El Gobierno tiene las prioridades invertidas", ha aseverado el diputado de Más País-Equo, quien ha dicho no entender que el Ejecutivo haya decidido cambiar al titular de Sanidad para meterle en "una batalla electoral" dejándole durante unas semanas siendo "medio ministro y medio candidato". "No sé si eso hace daño o no al candidato, pero sí a las instituciones públicas y al combate contra el coronavirus", ha apostillado.

En la misma línea se ha expresado el diputado de Compromís, Joan Baldoví, quien sostiene que "no se pueden hacer bien dos cosas a la vez", sobre todo teniendo en cuenta que el ministro de Sanidad es en estos momentos el que está asumiendo "la tarea más importancia del país".

Por ello, le parece "poco ético" que Illa, quien cree que debería haberse ido antes, vaya a dejar su cartera sin desfilar antes por la Cámara Baja. "Lo más importante es esto (la pandemia), y no tanto las elecciones", ha remachado.

Tanto Errejón como Baldoví han sido muy críticos contra el Gobierno y su presidente, al que han cuestionado por estar "desaparecido" en una tercera ola "muy preocupante" y a quien ha reclamado que regule el decreto del estado de alarma para que las comunidades autónomas, a las que han pasado "la patata caliente", cuenten con los recursos necesarios para atajar la pandemia.

NO SE PUEDE ESCONDER AHORA

En concreto, el dirigente de Más País ha denunciado que en los últimos días Sánchez haya tenido tiempo para comparecer ante los empresarios de turismo e incluso de hacer campaña con el PSC en Cataluña, pero no para comparecer ni en La Moncloa ni en el Congreso.

"Cuando más se necesita al Gobierno no se puede esconder", ha insistido.

En este punto, el diputado de Compromís ha subrayado la necesidad de que el Gobierno regule el decreto del estado de alarma para que las comunidades pueda, por ejemplo, adelantar el toque de queda o acordar el cierre de la hostelería pero con un paquete de ayudas para este sector.