Mascarell no descarta presentarse en Barcelona por su cuenta y con una "lista de ciudad"

Publicado 27/11/2018 11:47:52 CET

Quiere tener la decisión tomada en Navidad y una opción planteada es ser el 'dos' de Forn

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Govern en Madrid, Ferran Mascarell, ha asegurado que no descarta presentarse en las elecciones municipales de Barcelona por su cuenta y con una "lista de ciudad", aunque no hay nada decidido, y ha señalado que lleva meses trabajando en un proyecto que pueda unificar nombres y crear una candidatura potente.

Sobre las opciones de ser alcaldable en la capital catalana, también con la Crida, ha remarcado este martes en una entrevista en el diario 'Ara' recogida por Europa Press: "Estamos hablando. Yo estoy predispuesto y en función de cómo se vaya articulando todo daré un paso en una dirección o en otra. No descarto presentarme con una lista de ciudad por mi cuenta".

Una posibilidad que también se ha planteado ha sido que el exconseller encarcelado y exteniente de alcalde de Barcelona Joaquim Forn sea alcaldable y él sea su 'número dos', pero ha asegurado que se han presentado muchas otras opciones, y ha apostado por que la lista "no esté llena de gente de partidos, sino de gente que representa la ciudadanía, los sectores y los barrios".

Quiere tener tomada la decisión sobre este asunto como tarde en Navidad y, sobre si Barcelona requiere caras nuevas, ha replicado: "Sí, no tengo ningún inconveniente. Pero mientras este alguien no salga, no hace falta que nos neguemos la posibilidad de poner pasión en las cosas".

Preguntado por si es el candidato del expresidente del Govern Carles Puigdemont, ha defendido que a él no le corresponde decirlo: "Lo tiene que decir él cuando crea que es el momento oportuno. Estoy trabajando con un equipo de una treintena de personas hace ocho meses, tengo ganas de intercambiar ideas y de sumar".

Ha sostenido que no será una lista de la Crida porque no todos los partidos soberanistas están dispuestos a presentarse de forma conjunta, por lo que Barcelona "va por una línea de trabajo diferente, que es consolidar una estrategia conjunta, de momento sin ERC, para que el soberanismo sume al máximo".

El exconseller es uno de los portavoces de la Crida, y el PDeCAT --con la candidata Neus Munté escogida por primarias-- ha expresado su predisposición para confluir con el delegado del Govern de cara a las municipales, como dijo el presidente del partido, David Bonvehí.

Mascarell ha dicho que está resultando difícil alcanzar acuerdos en el espacio del entorno de Puigdemont y que no se trata tanto de un problema de nombres como de proyecto, porque el del actual Ayuntamiento está "desdibujado" y los partidos están haciendo una precampaña con poca novedad, según él.

ERC Y GRAUPERA

Preguntado por si iría de 'número dos' del candidato de ERC, Ernest Maragall, ha insistido en que quiere una lista conjunta y que Maragall tiene un planteamiento diferente, y ha destacado que a él "le fueron a buscar", cuando querer ser alcaldable no es una cuestión de esperar a que te llamen, sino que requiere ilusión, ha dicho.

Sobre las primarias para elegir alcaldable de una lista soberanista impulsadas por Jordi Graupera --que también es candidato--, Mascarell ha dicho que son "un idea interesante, pero mal concretada", y ha señalado que una lista configurada por todos los candidatos presentados --hay 40--, no podría gobernar aunque ganara, porque no tienen un punto de vista compartido, según él.