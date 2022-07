Mayor Oreja critica que Sánchez asista al homenaje a Miguel Ángel Blanco tras pactar "con ETA la Memoria Democrática"

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exministro del Interior Jaime Mayor Oreja ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya a asistir este domingo al homenaje en Ermua (Vizcaya) por el 25 aniversario del asesinato del exconcejal del PP Miguel Ángel Blanco tras haber pactado "con ETA" la nueva ley de Memoria Democrática.

"Me produce rabia y tristeza ver cómo en el acto de los 25 años pueda intervenir Sánchez, que es la persona que ha pactado con ETA hace una semana la Memoria Democrática", ha expresado en referencia al pacto entre el Gobierno y Bildu por el que incluyen en la nueva norma el reconocimiento de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos hasta 1983 a cambio de su apoyo a esta ley.

En una entrevista en Escudo Digital, recogida por Europa Press, Mayor Oreja ha reconocido que ver a Bildu en el Congreso de los Diputados le "confirma lo que hizo el Gobierno" que, en sus palabras, abrió un "mal llamado proceso de paz con ETA".

"ETA NO HA SIDO DERROTADA"

"La derrota de ETA no se ha producido nunca porque no es solo una organización terrorista, es un proyecto de ruptura", ha asegurado, a la par que ha detallado que la organización terrorista "nació convencida de que el PNV no iba a romper España". "Es la expresión de una secularización total del País Vasco", ha añadido.

Así, ha aseverado que Bildu "no existe", así como "Batasuna nunca existió", sino que fue el proceso de ETA. En esta clave, ha enfatizado que el Gobierno de Sánchez es "la necesidad de apoyar ETA un proceso que gobierne".

En relación con la liberación de José Antonio Ortega Lara -- que recientemente también ha cumplido 25 años-- y el asesinato de Blanco, ha recalcado que son "indisociables". "No entiendo por qué se hace un acto sin pensar en el otro porque están encadenados, forman parte del mismo episodio, no hay dos actos, fueron dos acciones", ha aseverado.

En esta clave, Mayor Oreja ha subrayado que el PNV tuvo "pánico" a Ermua porque "pensaron que el final de ETA impulsado por España podía ser el final del nacionalismo y, por eso, se abrazaron un año después en un acuerdo con ETA" en el Pacto de Estella de septiembre de año 1998.

"Tuvieron pánico los miembros del PNV pensando que se les iba de las manos el dominio social que ejercitaban en el país vasco", ha zanjado.

"NO GOBIERNA UNA COALICIÓN"

Sobre la salud del Gobierno de coalición, el exministro ha apuntado que es posible que se vea la "derrota del frente popular en no mucho tiempo". Así, confía en que hay una alternativa política y cultural a esta etapa que, a su juicio, "ha confundido a España porque no ha gobernado una coalición".

Para Mayor Oreja, este Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos es un "mal llamado proceso de paz". El final de esta etapa, para el exdirigente, pasaría por una alternativa política del Partido Popular y Vox. "Es evidente que debe perder el Frente Popular", ha enfatizado.