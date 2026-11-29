Archivo - La primera ministra italiana, Giorgia Meloni - Francois Lenoir/EU Council/dpa - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha felicitado a sus "amigos" Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, y Santiago Abascal, líder de Vox, por el resultado que la conseguido "el centroderecha" en España, donde ambos partidos conseguirían una mayoría para formar el próximo Gobierno.

Meloni ha sido la primera líder europea en felicitar a quienes previsiblemente serán los próximos presidente y vicepresidente, ya que con más del 90% del escrutinio completado el PP cosecharía 132 escaños y Vox subiría hasta los 53, sumando ambos más de los 176 necesarios para una mayoría en el Congreso.

En un mensaje en la red social X, les ha trasladado, "en nombre del Gobierno italiano", sus buenos deseos de cara al inicio de su mandato y ha asegurado que espera "trabajar juntos en beneficio de nuestras naciones".

Asimismo, la primera ministra italiana, que en 2027 se enfrentará a elecciones en su país, ha puesto el acento en la elevada tasa de participación en estas elecciones.

"La afluencia récord de hoy es una bonita señal para toda Europa de la vitalidad democrática y de la confianza de los ciudadanos en el valor de la participación política", ha valorado.