Méndez de Vigo, tras la reprobación de Montoro: "El ministro goza de la confianza de Rajoy y del Gobierno"

Actualizado 29/06/2017 16:31:50 CET

Dice que la reprobación "no existe en derecho parlamentario español" y pide al PSOE reconsiderar su veto al ministro

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha afirmado este jueves que el ministro de Hacienda y de Función Pública, Cristóbal Montoro, cuenta con la confianza del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y del resto del gabinete. Además, ha señalado que ha jugado unl "papel determinante" para que España salga de la crisis.

Así se ha pronunciado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntado si el ministro de Hacienda está en la mejor situación para negociar el techo de gasto después de haber sido reprobado por la Cámara Baja este mismo jueves. De hecho, el PSOE se niega a sentarse con Montoro tras esa reprobación.

Méndez de Vigo ha recalcado en primer lugar que Montoro "jugó un papel determinante" para que España saliera de la crisis con la que se encontró en 2011 cuando el PP llegó al Palacio de la Moncloa. "Por tanto, es una persona capaz y que tiene demostrada su singularidad a la hora de negociar", ha dicho.

En este sentido, ha recordado que ha sido el ministro que ha negociado los Presupuestos Generales del Estado para el año 2107 que esta semana se aprobaron en el Senado. Según ha resaltado, Montoro "goza de la confianza del presidente del Gobierno y del Gobierno". Además, ha destacado que la reprobación "no existe en derecho parlamentario español".

VE UN "ERROR" LA ACTITUD DEL PSOE

En este punto, el portavoz del Ejecutivo ha calificado de "error" que el PSOE no lo reconozca como interlocutor y no quiera sentarse a negociar con Montoro el techo de gasto, ya que, a su juicio, los partidos "no están para vetar" sino para "buscar acuerdos y actuar en beneficio de la gente".

"Dialogar hay que dialogar y hablar con todo el mundo. Cuando uno se cierra la puerta, se la cierra y eso no es bueno", ha indicado, para insistir en que hay que pensar en el "bienestar de los españoles" y no que "un ministro guste más o menos". Por eso, ha llamado al PSOE a "reconsiderar su actitud" y hablar con el ministro sobre el techo de gasto.

Ante el hecho de que Ciudadanos se haya levantado de la mesa de negociación sobre el techo de gasto hasta que el Gobierno no garantice que bajará el IRPF en 2018, el ministro ha indicado que "bajar impuestos y reducir el déficit es algo muy complicado" porque, aunque la situación "ha mejorado", siguen teniendo "unos compromisos con Bruselas".