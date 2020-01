La ministra de Exteriores defenderá "sin complejos" la democracia y el multilateralismo y subraya: 'Spain is back

Publicado 13/01/2020 15:06:34 CET

Avanza que una de sus prioridades será la cooperación y buscará una acción exterior que incida en las "fortalezas" de España

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nueva ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González, ha avanzado este lunes que dedicará su mandato a "defender sin complejos valores de democracia, el respeto a los Derechos Humanos y un multilateralismo" al servicio de la paz, las personas, las prosperidad y el planeta. "Spain is back, Spain is here to stay", ha dicho en inglés ("España ha vuelto, España está aquí para quedarse"), ha dicho.

Después de recibir su cartera de manos de la ministra Margarita Robles, que ha asumido las tareas del Ministerio durante el último mes y medio, González ha avanzado que ve su mandato como una oportunidad de "posicionar a España en el lugar que le corresponde en Europa y en el mundo".

Eso pasa, ha dicho, por una acción exterior "más acorde con los tiempos, más geopolítica" que combine con inteligencia las "muchas fortalezas de España" y las potencie en el nivel europeo "apoyando constructivamente" la labor del alto representante, Josep Borrell.

Además, se propone "reenfocar la política de cooperación al servicio del desarrollo humano y del desarrollo económico" y ha dejado claro que la cooperación al desarrollo será una de sus prioridades. "España debe hacerlo y puede y sabe hacerlo muy bien", ha remarcado.

"Profundizar la excelencia de las relaciones hermanas" con Latinoamérica, "reforzar los lazos con el continente vecino y amigo que es África" y conectar España "a los mercados del futuro en Asia" serán los ejes de su mandato, además de una oportunidad de "incorporar el enfoque de género" en la política exterior, empezando por el propio Ministerio.

González ha asumido su cartera en presencia de la vicepresidenta Nadia Calviño; los ministros de Transporte y Sanidad, José Luis Ábalos y Salvador Illa; la presidenta del Consejo de Estado María Teresa Fernández de la Vega y la exministra 'popular' de Exteriores Ana Palacio.

ROBLES: "UN GOBIERNO DE SERVIDORES QUE CREEMOS EN ESPAÑA" "Somos todos un gobierno de servidores públicos, que creemos en España, que vamos a trabajar por una sociedad más justa, con más equidad, más igualitaria y sobre todo vamos a ser un Gobierno que queremos que España tenga la proyección internacional que se merece", ha dicho Robles, para quien "no hay mayor honor que servir a España desde cualquier ministerio".

González, que ha hecho su carrera en instituciones internacionales como la Comisión Europea y la Organización Mundial del Comercio (OMC), ha dicho a los funcionarios del Ministerio que se ocupará de las tareas "domésticas" -como la nueva sede, la mejora de las condiciones de trabajo o la modernización del Servicio Exterior_"sin prisa pero sin pausa".

"Ya sé que algunos no me conocéis, pero yo sí os conozco, os he visto trabajar y sé que sos profesionales, serios íntegros, es vuestra reputación en el mundo, desde hoy la nuestra", ha dicho.

UNA "ESTRATEGIA CLARA" Y UNOS "MEDIOS A LA ALTURA" La ministra ha dicho que hará lo que está en su mano para trabajar "al servicio de todos los españoles y españolas". "Como en cada momento de cambios profundos, ganará quien tenga una estrategia clara y quien tenga unos medios a la altura de sus ambiciones esa es la tarea que juntos comenzamos hoy", ha añadido.

Al Palacio de Santa Cruz se han acercado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; la directora de la AECID, Aina Calvo; la de la FIAPP, Anna Terrón y tres de los cuatro secretarios de Estado del Ministerio: Marco Aguiriano (UE), Juan Pablo de Laiglesia (Cooperación e Iberoamérica) e Irene Lozano (España Global). Según ha publicado este lunes el BOE, la estructura del Ministerio se mantiene (la cuarta Secretaría de Estado es la de Asuntos Exteriores).

González ha comenzado pidiendo un aplauso para agradecer a Margarita Robles que haya cuidado de los asuntos de Exteriores durante un mes y medio -"un Ministerio es difícil, dos no sé cómo lo has hecho"_ y se ha referido a su antecesor, Josep Borrell, como un gran ejemplo de la excelencia de la diplomacia española.