Hacienda se compromete con Feijóo a buscar una solución para no reducir la liquidación de IVA de las CCAA en 2019

Actualizado 09/08/2018 18:31:48 CET

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a buscar "una solución dialogada y multilateral", con el resto de las comunidades autónomas, para que estas no vean reducida la liquidación de su IVA en 2019 con motivo del cambio normativo en la gestión de este impuesto en 2017.

"Estoy viendo cómo lo puedo arreglar", le ha trasladado la ministra al titular de la Xunta, según ha desvelado este en rueda de prensa tras reunirse con ella durante más de dos horas en Madrid, en el Ministerio de Hacienda.

Núñez Feijóo, quien el pasado jueves criticó la notificación del Gobierno de que en 2019 cobrarían 11 mensualidades del IVA y no 12, ha asegurado al término del encuentro que se marcha "más tranquilo" y "con la convicción" de que el asunto va a arreglarse.

"No podemos aceptar que una decisión que se adopta para aflorar el IVA perjudique solo a una parte, a las comunidades autónomas", ha expresado el líder gallego, quien ha garantizado que el cobro de solo 11 mensualidades de este impuesto supondría para Galicia percibir 198 millones de euros menos de los que "legítimamente" le corresponden.

HACIENDA CULPA AL ANTERIOR GOBIERNO

Según ha informado Hacienda en un comunicado, la ministra ha criticado el cambio normativo en la gestión del IVA, aprobado por el Gobierno anterior en 2017, y ha recordado que en su etapa de consejera en Andalucía ya alertó del efecto negativo que tendría sobre la liquidación de este impuesto en las comunidades.

La puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información (SII) en el IVA a partir de julio de 2017 elevó en diez días el plazo de presentación de las declaraciones-liquidaciones para las empresas acogidas a este nuevo régimen. El límite se estableció en los treinta primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente período de liquidación mensual. Este cambio provocó, en términos de caja, una menor recaudación de IVA para el año 2017, que afecta a la liquidación que se producirá en 2019.

Por su parte, Núñez Feijóo ha cargado contra lo que es "imposible de defender y de justificar" --en referencia a la pérdida de una mensualidad de liquidación del IVA--, y ha recordado que las autonomías se financian con el 50 por ciento de recaudación del IVA y el 50 por ciento del IRPF y que no tienen "nada que ver con el ajuste de devengo del IVA de una mensualidad".

Asimismo, ha destacado que en los diez años que lleva visitando el Ministerio de Hacienda, este es en el que se ha encontrado la "mejor" situación financiera, por lo que entiende que, en todo caso, las comunidades deberían recibir más ingresos, y no menos. "Si España está yendo mejor, los ingresos de las comunidades autónomas tienen que ir mejor", ha defendido, y ha apuntado que estas cargan con el 50 por ciento del gasto público.

GALICIA "SIEMPRE" HA CUMPLIDO

El presidente de la Xunta ha subrayado además que la suya es una región "leal" y "con una legitimidad añadida", ya que no ha acudido al fondo de liquidez ni al fondo de pago a proveedores durante la crisis económica, y ha cumplido "siempre" con las reglas fijadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

En la reunión también le ha reclamado con "urgencia" la aprobación del techo de gasto para poder iniciar la tramitación de los presupuestos autonómicos, y ha recalcado que no es "comprensible" que Galicia reciba 198 millones de euros menos mientras el Gobierno "se sube a sí mismo" un cuatro por ciento su techo de gasto. "La solución pasa por una disposición en Cortes o en el Consejo de Ministros y reponer el dinero que le corresponde a las comunidades del 50 por ciento del IVA devengado en España", ha exigido el 'barón' del PP.

Respecto a la reforma de la financiación autonómica, aunque Núñez Feijóo ha garantizado que no han hablado sobre si se abordará en esta Legislatura o no, sí que ha celebrado que la ministra y él compartan el criterio de que debe abordarse pensando "en los 47 millones de españoles" y no "en las 17 comunidades autónomas".

AYUDA A LA SANIDAD Y AL PRÓXIMO AÑO XACOBEO

En cuanto a las reivindicaciones gallegas, el líder de la Xunta ha señalado que en Galicia el 25 por ciento de la población es mayor de 65 años, lo que multiplica el coste de la sanidad. Según él, una persona de 70 años supone "el doble" de gasto de una menor de 65 y una de 80, "el triple". Por ello, entiende que debe existir algún tipo de compensación.

Por último, Núñez Feijóo le ha pedido a la ministra una "ayuda modesta" resultante del dos por ciento de recaudación de los sorteos de lotería nacional para la financiación del próximo año Xacobeo, que tendrá lugar en 2021.