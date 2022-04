La ministra de Justicia acusa a ERC de "alimentar la bestia" de la extrema derecha por denunciar el espionaje

Llop dice entender la indignación por las escuchas, pero defiende la calidad democrática de España e insta a acudir a los tribunales

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha acusado a Esquerra de "alimentar al monstruo y la bestia de la extrema derecha", en referencia a Vox, por insistir en sus denuncias sobre supuesto espionaje a políticos independentistas. A su juicio, la calidad democrática de España está fuera de duda y, aunque entiende la "indignación" por las escuchas, aconseja denunciarlo en los tribunales.

Así se ha pronunciado este miércoles en el Pleno del Congreso en respuesta a la diputada de ERC Montserrat Bassa, quien le ha interpelado sobre la calidad democrática del Estado español.

Llop ha insistido en que el Gobierno ha dado ya "respuestas claras y concisas". Y ha reiterado que el Ejecutivo "ha actuado y actúa dentro del marco de la legalidad porque estamos dentro del Estado de Derecho". En ese sentido, ha recordado a ERC que "hay mecanismos" y le ha aconsejado que "acuda a los tribunales".

A su juicio, "desvirtuar" el "hecho incontrovertible" de que la democracia española funciona "no beneficia a nadie", sólo favorece a la "extrema derecha". "No se entiende que ustedes, que son formación política veterana, caigan en el error táctico de alimentar al monstruo. El monstruo no es España. España no es el enemigo a abatir. La verdadera bestia que están alimentando es la extrema derecha", ha insistido.

DEFIENDE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA

Al hilo, ha asegurado que entiende que ERC esté indignada por las supuestas escuchas a exmiembros del Govern de Cataluña y líderes independentistas, pero ha insistido en que la calidad democrática en España "no está en tela de juicio".

"Se entiende que estén ustedes indignados por el caso de las escuchas. Pero la calidad de la democracia de España no está en tela de juicio. Estamos en un Estado de Derecho. El Gobierno ha rendido cuentas", ha señalado Llop, quien ha recordado que ya se han pronunciado la ministra de Defensa, Margarita Robles y el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

En este sentido, la titular de Justicia ha incidido en que el Gobierno ha actuado y actúa "siempre" respetando "escrupulosamente" la legalidad. Así, ha reprochado las declaraciones "muy graves" la diputada de ERC, quien ha puesto en duda la labor del Estado. "Nuestro país goza de buena salud en términos de calidad democrática", ha dicho la ministra.

Durante su comparecencia, Llop ha aprovechado para reprochar también al PP que, como principal partido de la oposición, esté "muy cómodo con la extrema derecha". Además, ha señalado el "egoísmo político" del partido ante su negativa a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de tres años en funciones. Y ha criticado a la formación por pasar las últimas semanas en una "lucha soterrada" para "deponer" a su expresidente Pablo Casado "sin centrarse en los problemas de los españoles".

La ministra ha hecho un repaso de lo que, a su juicio, evidencia el trabajo del Gobierno por defender la calidad democrática: desde la gestión de la pandemia, pasando por las comparecencias de altos cargos durante los estados de alarma y la vacunación contra el coronavirus, hasta las mesas de diálogo con Cataluña.

"Vivimos en una democracia sólida, perfectible, y alentar el fantasma de que nuestra democracia no funciona es darle alas a quienes añoran tiempos pasados", ha señalado para luego instar a ERC a que apoye la Ley de Memoria Democrática.

ERC: ¿PERO EN QUÉ CUENTO DE HADAS VIVE USTED?

Bassa se ha mostrado insatisfecha con la respuesta de la ministra. "No sé en que España de cuentos de hada usted vive", le ha dicho. La diputada de ERC ha asegurado que es un tema que le "preocupa enormemente" por lo ha vivido en su familia; en concreto con su hermana, la exconseller Dolors Bassa.

"¿Cómo vamos a solucionar el tema del espionaje? ¿Cómo vamos a creer en una investigación interna del CNI? Es una tomadura de pelo", ha añadido, para luego subrayar que en la comisión de investigación "no se puede responder a nada bajo el argumento de secretos oficiales". "¿De verdad alguien se cree que va a ser capaz de averiguar la verdad?", ha preguntado.

Bassa ha insistido en que "es gravísimo", tanto desde un punto de vista democrático como jurídico, que uno de los abogados que defendía a los excargos del Govern juzgados por el Tribunal Supremo por delitos de sedición fuese espiado.

"Fueron espiados mientras se estaba llevando a cabo el juicio. Esto es muy grave. Y me habla de democracia plena", ha indicado para luego subrayar que los acusados fueron condenados "a más de 100 años de cárcel". "Luego me dirá lo de los indultos. Sabemos que llegaron obligados", ha añadido.

En este sentido, la diputada ha preguntado a Llop a quién se pasó la información supuestamente obtenida de ese espionaje. La titular de Justicia no ha entrado en detalles y ha reiterado que el Gobierno actúo dentro del marco de la legalidad.

Al término de la interpelación, en los pasillos del Congreso, la ministra se ha pronunciado sobre la decisión del PSC de votar a favor en el Parlament de Cataluña de que el supuesto espionaje se lleve ante los tribunales. Ha dicho que le "parece bien" que "se utilicen los mecanismos del Estado de Derecho" porque "para eso está" ya que España es "una democracia consolidada con separación de poderes".