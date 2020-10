El ministro de Exteriores de Luxemburgo da su apoyo al turismo en Canarias diciendo que planea viajar en noviembre

España y Luxemburgo muestran sintonía en la agenda europea y esperan la rápida aprobación del Fondo de Recuperación

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, ha afirmado este miércoles en Madrid que programará para el mes de noviembre unos días de descanso y para montar en bicicleta en Canarias, un lugar donde, ha afirmado, tanto él como muchos luxemburgueses se sienten "como en casa".

"En Luxemburgo decir 'España' es decir 'vacaciones'", ha dicho Asselborn en rueda de prensa junto a su colega española, Arancha González Laya, con la que se ha reunido en Madrid. Han abordado, entre otros asuntos, la reanudación de conexiones aéreas y la posibilidad de establecer corredores turísticos seguros con las islas.

González Laya ha detallado que ha explicado a su colega los protocolos que se han elaborado con los Gobiernos de Canarias y Baleares, que prevén la realización de tests a los turistas antes de embarcar de vuelta a su país -y la permanencia en España si dan positivo en Covid--. Así, ha destacado que "por parte de Luxemburgo no hay obstáculo", así que han acordado "dar un paso más allá que es facilitar que haya conexiones aéreas entre Luxemburgo y Canarias.

El Gobierno está negociando también estos corredores seguros con Reino Unido, Francia, Países Bajos, Alemania, Irlanda, Noruega, Dinamarca y Suecia, que son los principales emisores de turismo hacia Canarias, pero ha dejado abierta la puerta a negociar con otros países y también a que otras comunidades autónomas presenten protocolos de seguridad similares.

Los dos ministros han mostrado sintonía en diversos asuntos de la agenda europea y Asselborn ha confirmado su asistencia a las reuniones que se celebrarán los días 26 y 27 de noviembre en Barcelona, con motivo del 25 aniversario del Proceso de Barcelona.

Sobre el Fondo de Recuperación europeo, Asselborn ha coincidido con su anfitriona en que los instrumentos para utilizarlo deben estar listos a principios de 2021 para sostener a países que, como España, se han visto duramente "golpeados" por la pandemia y sus efectos. Los reglamentos para ponerlo en marcha se están negociando con el Parlamento Europeo que, entre otras cosas, reclama vincular los fondos al respeto del Estado de Derecho de una manera más ambiciosa a la propuesta por la Presidencia alemana de la UE.

"No digo que el Estado de Derecho no sea importante, Europa sin democracia, sin respeto a la separación de poderes y a la independencia de la Justicia no es Europa, es otra cosa, por eso la discusión debe seguir, pero entiendo que a principios de año debe estar el plan", ha dicho el ministro luxemburgués, que ha recalcado que su Gobierno no está del lado "de los frugales" sino de los que defienden que "Europa debe apoyar a países como España".

ACUERDO CON LONDRES, AUNQUE SEA MODESTO

En cuanto al Brexit, han compartido que "un acuerdo con Reino Unido, aunque modesto, siempre será mejor que una salida sin acuerdo", en palabras de González Laya; y sobre Oriente Próximo que los acuerdos de Israel con Bahrein y Emiratos Árabes Unidos no deben hacer olvidar la necesidad de abrir una negociación con la Autoridad Palestina para alcanzar una solución de dos Estados. Asselborn ha pedido a Israel que cese la construcción de asentamientos y la demolición de infraestructuras palestinas.

El luxemburgués también ha saludado que la UE consiguiera, tras muchas dificultades, decidirse a imponer sanciones contra el presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko. "Los españoles saben lo que es una dictadura, y creo que las medidas dan un poco de esperanza al pueblo bielorruso", ha afirmado. Asselborn también ha pedido tener en mente "al pueblo" y no solo al presidente, en el caso de Turquía, y por eso ha apostado por mantener abierta una perspectiva europea.