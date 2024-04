El ministro de Política Territorial aboga por llamar a declarar a Ayuso a la comisión de las mascarillas en el Congreso

Niega que recibiera ninguna instrucción para adjudicar contratos a la empresa de la trama Koldo



MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, es partidario de llamar a declarar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre la compra de material sanitario durante la pandemia que se ponen en marcha esta semana.

Además, ha negado que recibiera ninguna indicación para adjudicar contratos de mascarillas a la empresa investigada en el caso Koldo cuando era presidente de Canarias y asegura que todo se hizo correctamente.

Así lo ha indicado en una entrevista en La Hora de la 1, recogida por Europa Press, donde, además, ha pedido a Ayuso más "transparencia" y que acepte comisiones de investigación en la Asamblea de Madrid sobre las personas que murieron en las residencias de mayores durante el covid.

En este sentido pone en duda que el PP quiera claridad y transparencia y dice que solo quiere que se investigue el 'caso Koldo' pero no la compra de mascarillas en comunidades donde gobernaba el PP, según ha indicado. Además ha afeado a los 'populares' que votaran en contra de la comisión de investigación en el Congreso "que ha decidido que se investigue todo, en todas las administraciones".

Considera por tanto que el PP está señalando al PSOE respecto a posibles irregularidades que se cometieron en la compras durante la pandemia pero a la vez está "encubriendo a los propios".

En la misma línea, respecto al caso de la pareja de Ayuso, el ministro ha señalado que si su pareja o alguna persona de su entorno cercano estuviera en la misma situación que Alberto González Amador, los 'populares' estarían pidiendo su dimisión, la de Armengol o de cualquier presidente socialista.

"Nos la piden y cubren, encubren y ocultan lo que ocurre con la presidencia de Madrid, porque nosotros no tenemos a nadie cercano que haya dicho claramente a través de su abogado que ha cometido delitos con respecto a Hacienda", ha señalado.

Ve además "inexplicable" que Ayuso, que como representante público debe velar por el derecho de la gente y el cumplimiento de las leyes y las obligaciones tributarias" de "excusas" . "Con qué moral pide a los madrileños que paguen sus impuestos cuando protege a quien no lo hace?, ha lanzado.

CASO KOLDO

Por otro lado, respecto al 'caso Koldo' y a las compras que hizo a la empresa investigada el Gobierno de Canarias cuando él era presidente, Torres ha vuelto a negar que recibiera alguna indicación para adjudicar los contratos a esta empresa.

"No, ya he dicho que no, en ningún caso. No había ninguna orden que se trasladara a los directores del Servicio canario de salud para contratar con una o con otras", ha indicado. Además, ha señalado que durante el mes de marzo y abril de 2020, al inicio de la pandemia, "prácticamente todo lo que nos llegaba, lo enviábamos a los servicios técnicos y jurídicos porque es que había dificultades para conseguir material", ha apuntado.

Así ha señalado que llegó una propuesta en marzo de 2020 al director del servicio autonómico de salud de una empresa "que ya trabajaba con los ministerios" y se envió a los servicios técnicos y jurídicos.

Señala además que se contrató y las mascarillas llegaron "incluso a un precio más bajo" que en otras comunidades porque las pagó a 2,5 euros la unidad mientras en La Comunidad de Madrid, según ha indicado, "se pagaban a seis euros".

"Se pagó una vez confirmado el material y aquel que presentó dudas se envió a los órganos pertinentes y cuando se hicieron los informes que aclaraban qué tipo de material era, pues se abonó acorde a lo que decían esos informes. Por tanto, los contratos están bien hechos, los procedimientos fueron correctos", ha asegurado.