Miquel Roca recuerda que "la democracia es pacto": "Algunos deberían aprenderlo de nuevo"

Publicado 13/03/2019 13:25:33 CET

Roca cree que el Senado "no sirve de nada" porque hoy en día "no es una representación territorial"

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El abogado y padre constitucional, Miquel Roca ha recordado que en la Constitución Española se refleja que "la democracia es pacto" y no "únicamente el tolerar la diferencia, sino hacerla posible", por lo que ha considerado que "algunos deberían aprenderlo de nuevo".

"En la Constitución se consagra la expresión del pluralismo y una sociedad plural requiere del pacto. No es únicamente tolerar la diferencia, sino hacerla posible y hoy algunos deberían aprenderlo de nuevo, no en párvulos ni en básica sino más adelante, porque la diversidad es la base de cualquier sistema democrático", ha explicado.

En su intervención en las Jornadas 'Balance y Perspectivas de la Constitución Española', Roca ha destacado que la Constitución se aprobó con "casi un 90% de la población" a favor y con "el 91,5% a favor en Cataluña", por lo que ha pedido recordarlo también en la comunidad autónoma.

Según ha expresado, el conflicto catalán "no se da ni por culpa ni tiene su origen en la Constitución", sino que se da "por otras cosas no constitucionalmente visibles ni amparadas" por ésta. "Yo quiero transmitir un cierto orgullo por lo que se hizo, no un cierto perdón", ha añadido.

Sin embargo, ha admitido que "hay cosas que no funcionan" de la Carta Magna, por lo que se podría plantear "si se debe reformar o no", aunque Roca se ha posicionado en "el bloque de defensa" al ser uno de los padres de la Constitución y definir su conjunto como "una música y no sólo la letra" de una canción.

Aún así, ha asegurado que "se puede aceptar" una reforma porque España tiene "suficiente historia de un buen hacer" como para que "se pueda llevar a cabo" los cambios necesarios. "En su día se hizo algo mucho más difícil, si en aquel momento hicimos eso, nos debe dar confianza en poder tener más ambiciones", ha especificado.

Roca ha añadido que el único encargado de modificar la Carta Magna es "el pueblo" a través de sus representantes parlamentarios para que así "sea aceptada por todo el colectivo" en las Cortes, destacando que "sólo tiene derecho a equivocarse los ciudadanos". "Sin error no hay libertad", ha puntualizado.



REFORMA DEL SENADO

En relación con la reforma constitucional, Miquel Roca ha insistido en que "hay que asumir" que el Senado "no sirve de nada" hoy en día, puesto que "no es una auténtica Cámara de representación territorial".

"Tiene un auténtico sentido de mejora en el que no podemos tener un Estado descentralizado que no tenga un escenario de descentralización real y se necesitaría una revisión en la reforma de la Constitución sobre el papel del Senado", ha afirmado Roca.

Según ha valorado el abogado, una modificación de la Cámara Alta "sería muy útil para dar estabilidad constitucional", puesto que a su juicio, daría "muchas posibilidades de superación de conflictos" porque habría "un escenario donde diariamente los representantes se ven, pactan y acuerdan".