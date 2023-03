La moción de censura de Vox, en preguntas y respuestas

MADRID, 21 Mar. (EDIZIONES) -

Este martes a las 09:00 da comienzo la sexta moción de censura de la democracia. ¿Por qué se presenta? ¿Quién es el candidato? ¿Quién intervendrá?

¿POR QUÉ LA PRESENTA VOX?

Abascal declaró cuando presentó la moción que el de Pedro Sánchez es "el peor Gobierno" de la historia de España. Además, señaló que los diputados de su partido no pueden esperar "sentados ni de brazos cruzados" a que Sánchez se decida entre terminar con la "demolición" del Estado de derecho o marcharse a algún organismo internacional, y tienen la obligación de hacer "todo lo posible" para poner fin cuanto antes a su mandato.

#EnDirecto | Vox registra la moción de censura e insiste en que España tiene el "peor Gobierno de la historia": "No vamos a esperar a que Sánchez tome la decisión de si termina con la demolición del Estado o si se decide a irse ya a un puesto en alguna institución internacional" pic.twitter.com/F8GUcAOKjS — Europa Press (@europapress) February 27, 2023

¿QUIÉN ES EL CANDIDATO DE LA MOCIÓN DE CENSURA?

El candidato de la moción es Ramón Tamames, destacado economista e historiador de 89 años. Al margen de su carrera en la universidad y como funcionario, Tamames ha estado afiliado a varios partidos y ha ejercido varios cargos políticos: militó en el Partido Comunista (PCE) durante la dictadura, fue diputado en el Congreso durante tres legislaturas (en una, en el Grupo Parlamentario Comunista; en otra, en el Mixto; y en la tercera, tras afiliarse al CDS, en el Grupo Parlamentario de este partido). Paralelamente, fue concejal (por el PCE, Izquierda Unida y CDS, partido al que se pasó tras votar a favor de la moción de censura contra el alcalde Juan Barranco (PSOE) y a favor del candidato Agustín Rodríguez Sahagún (CDS) y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid durante la alcaldía de Enrique Tierno Galván.



¿CÓMO SE DESARROLLARÁ?

El debate de la moción de censura arranca a las 09:00 con un discurso del líder de Vox, Santiago Abascal, que introducirá al candidato, Ramón Tamames, que procederá por su parte a presentar su programa. Tamames intervendrá desde el escaño de Abascal para no tener que subir las escaleras de la tribuna (sitio que se sitúa en la primera fila de escaños, justo por encima del banco azul gubernamental). Tanto Tamames como Abascal disponen de tiempo ilimitado.

El Gobierno podrá replicarles a uno o a otro o a los dos y tiene la posibilidad de pedir la palabra en cualquier momento de la sesión. Tras el debate entre los promotores de la moción y el Ejecutivo se hará una pausa en el Pleno, y después será el turno de los grupos parlamentarios. Estos intervendrán de menor a mayor, empezando por el Grupo Mixto y, de entre los partidos de esta formación, la menos votada, que es Teruel Existe. Cada grupo parlamentario dispondrá de un primer turno de 30 minutos y otros 10 para la réplica. El candidato de la moción es quien dará respuesta, y Tamames podrá decidir si replica uno a uno a los distintos portavoces o a todos al final.

Concluido el debate se celebrará la votación, que será pública y por llamamiento, con cada diputado poniéndose en pie desde el escaño para manifestar a viva voz el sentido de su voto.

¿QUIÉN INTERVENDRÁ?

Se da por seguro que intervenga el presidente Pedro Sánchez, que ya lo hizo en la moción de Vox de 2020 y que ha dicho tomarse muy en serio la de Tamames. Fuentes del espacio de Unidas Podemos han confirmado a Europa Press que Yolanda Díaz intervendrá en el turno del Ejecutivo para replicar la moción de censura de Vox y fijar la posición del socio minoritario dentro del Ejecutivo durante el debate parlamentario.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, fracasó en su intento de promover un plante a Tamames y, en principio, todos los grupos tienen intención de hacer uso de la palabra. Al no ser diputado, el líder popular, Alberto Núñez-Feijóo, no puede intervenir en el debate y además ha confirmado que no va a asistir al mismo. En su lugar será la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, la que defienda la posición de los 'populares' en la tribuna.

¿QUÉ POSICIÓN MANTENDRÁN LOS GRUPOS EN EL CONGRESO?

El ala socialista del Gobierno afronta el debate con el objetivo de contraponer su modelo de país con el de la derecha y la ultraderecha. En este sentido, Pedro Sánchez defenderá las medidas adoptadas por su Ejecutivo y su modelo de país frente a otro "caduco" que representan PP y Vox, según han indicado a Europa Press fuentes de Moncloa.

Unidas Podemos encara la moción con una defensa de las políticas progresistas del Ejecutivo, hará bandera de los avances del feminismo y la necesidad de reeditar el Gobierno de coalición, para lo cual espera desbloqueo del PSOE en leyes pendientes, con el caso paradigmático de vivienda.

Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu y Más País aprovecharán el debate para emplazar a Sánchez a no 'dormirse en los laureles' en el último tramo de la legislatura y a impulsar hasta el final medidas valientes que sirvan para cerrar el paso a una hipotética alianza que permita gobernar al PP y Vox tras las elecciones generales. Según han avanzado a Europa Press fuentes de estas formaciones, es posible que los portavoces de estos partidos no consuman todo el tiempo del que disponen, porque ninguno quiere contribuir al "circo" o el "espectáculo" que, a su juicio, ha montado Vox al recurrir a este instrumento constitucional para poner en un brete al PP, máxime a sabiendas de que no tiene ninguna posibilidad de éxito.

Los 'populares' ya han avanzado su abstención. Cuca Gamarra se desentenderá de Vox durante el debate de la moción de censura y se centrará en "evidenciar las carencias" del Gobierno "temerario", "agotado" e "inflamado" de PSOE y Unidas Podemos, recordando que las elecciones del 28 de mayo ofrecen la primera oportunidad para empezar a sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa, según han indicado a Europa Press fuentes de la cúpula 'popular'.

La portavoz política de Ciudadanos (Cs), Patricia Guasp, ha señalado que el partido "explicará a los españoles que tiene un proyecto de país y para las familias para poner el foco en los problemas reales de la calle, que son el IPC, que ha encarecido la cesta de la compra, o los problemas de acceso a la vivienda. Vamos a dar soluciones porque los ciudadanos lo que quieren son precisamente eso, soluciones, y no un circo en el Congreso".

¿CUÁNTOS VOTOS SON NECESARIOS PARA QUE SALGA ADELANTE UNA MOCIÓN?

La aprobación de una moción de censura requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados, es decir, 176 escaños. Ha habido seis en democracia, la única que hasta el momento ha salido adelante ha sido la presentada por el PSOE en 2018 contra Mariano Rajoy.