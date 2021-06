Monedero proclama "ni olvido ni perdón" ante las maniobras para "tumbar" a Iglesias pero pide a Podemos "no enrocarse"

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El politólogo y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha instado a las bases del partido a no "enrocarse" pese a los ataques que han recibido, aunque también ha proclamado que no cabe "ni olvido ni perdón" ante las maniobras de los poderes para "tumbar" al exlíder del partido Pablo Iglesias.

También ha afirmado que la fase de la "irrupción" terminó y la formación morada ahora tiene que "crecer" apoyada en la "base sólida" de apoyo popular. Por tanto, ha llamado a volcarse con aquello que más se ha olvidado, el partido, para extenderlo en el plano territorial.

Monedero ha intervenido mediante un vídeo proyectado en la cuarta Asamblea Ciudadana, dado está confiando por dar positivo de Covid-19, y ha pedido transitar una etapa de "esperanza" y dejar de "quejarse" del tratamiento mediático que reciben o de la actuación de esos jueces que "escuchan más a la derecha y a la extrema derecha, que de la constitución".

NI UNA LECCIÓN DE PP Y VOX, QUE DEBERÍAN ESTAR ILEGALIZADOS

Eso sí, ha trasladado a los militantes de Podemos que no deben aceptar ni una sola lección de los "corruptos" del PP ni de los "franquistas" de Vox, formación que estaría a su juicio "ilegalizada" si la democracia no hubiera perdido la guerra (civil) por su "colaboracionismo con la violencia de género" al negarla.

Por eso y pese a que llevan defendiéndose más de un año en el denominado caso Neurona pese a que no hay "una sola prueba en su contra", ha pedido salir del "bucle" e iniciar una nueva etapa.

TUMBARON AL "MAYOR DE NUESTROS COMANDANTES"

Además, ha manifestado que todos los "ataques" contra el exlíder del partido Pablo Iglesias eran la "determinación del poder de castigar a quien ha representado la mayor de las desobediencias" desde la segunda República.

"Asumimos que las élites de la cuarta economía del euro se propuso tumbar al mayor de nuestros comandantes, ni olvido ni perdón", ha proclamado durante un vídeo difundido en el marco de la cuarta Asamblea Ciudadana de la formación.

También se ha mostrado orgulloso de un partido "generoso" como Podemos, que "no tiene golpes" y al que no han conseguido quitarle la "alegría", pese a todos los "golpes" y "afrentas" que ha recibido de los poderes.

El también director de la Fundación Instituto 25-M, think tank ligado al partido morado, ha remarcado que desde que nació Podemos hace siete años ha conseguido romper "todos los sellos de la impunidad de las élites", completando así con parte de la tarea que había iniciado el 15M.

COMPROMISO VERDE DE PODEMOS ANTE LOS "RECIÉN LLEGADOS"

Durante su mensaje a las bases del partido, Monedero ha subrayado que quien "no quiere que las élites no le ataquen, no puede estar en esta fuerza política, algo que "tienen claro aquellos que han dado pasos en la dirección que querían los poderosos", que les "han dejado en paz".

También ha reivindicado el empuje de que se investiguen las presuntas corruptelas del rey emérito Juan Carlos I, junto a su afán por instaurar una economía pensada en las mayorías sociales y respetuosa con la naturaleza, con una pulsión verde que ahora reivindican ahora "recién llegados".

De esta forma, ha celebrado la creación del nuevo partido ecologista Alianza Verde, vinculado a Unidas Podemos, que congrega un espacio de "lucha de gente que lleva décadas peleando para la suerte de las generaciones profundas".