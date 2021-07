Montero dice que el Gobierno debe ser contundente frente a un PP que utiliza las instituciones para hacer oposición

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este martes que el Gobierno debe ser contundente frente a un Partido Popular que, a su juicio, está "utilizando los poderes del Estado para hacerle oposición" al Ejecutivo.

"Y esto no lo digo yo, esto lo ha dicho la propia señora Ayuso, que dijo con total claridad en una entrevista que el Rey, la Justicia los jueces y ella misma eran la oposición a este Gobierno. Esto no se puede tolerar", ha sostenido Montero en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

En este contexto, la ministra ha dejado claro que los "órganos constitucionales, su renovación y su plena capacidad y legitimidad para poder operar" son una "obligación constitucional". "No se puede ser un demócrata que cree y respeta" la Carta Magna "si se está bloqueando la renovación de los órganos constitucionales", ha insistido.

Según la titular de Igualdad, no es la primera vez que la formación que lidera Pablo Casado persiste en una actitud de bloqueo. "No lo hemos visto solo en esta época, pero ahora lo hacen con más soberbia que nunca y menos tapujos", ha apostillado.

Por todo ello, Montero ha criticado que España tenga una oposición que insiste en el "secuestro de los órganos constitucionales y de muchos de los poderes que tienen que ver con el Estado profundo". "Frente a eso los demócratas tenemos que ser muy contundentes. La democracia, la separación de poderes se respeta y el PP no lo está haciendo", ha zanjado.

Las palabras de la ministra llegan unos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamentase el pasado viernes que el PP no tuviese "ninguna voluntad" para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros órganos constitucionales. El jefe del Ejecutivo, que asumió que, por ahora, no hay posibilidad de llegar a un acuerdo, señaló que no tenía intención de telefonear al líder del PP, Pablo Casado, para tratar de desencallar la negociación.

El propio presidente de los 'populares' respondió el pasado sábado a Sánchez el domingo, preguntándose quién era en realidad el causante del bloqueo. "¿Quién bloquea, el partido que defiende lo que dice Europa y la Carta Magna o el que ataca al Tribunal Constitucional, al Supremo o al Tribunal de Cuentas y que insulta a los jueces por llevarle la contraria?", señaló Casado.