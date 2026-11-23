Archivo - Fachada exterior de la Audiencia Nacional, en la calle Génova, a 5 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cintia Rocho, la mujer que aseguró que el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada le habló de "eliminar" a Beatriz Biedma, la jueza que investigó a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, declarará como testigo por videoconferencia este martes en la Audiencia Nacional en el caso 'Leire Díez'.

Según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, Rocho podrá declarar de manera telemática, tal y como lo había solicitado, y después de que la Audiencia Nacional le ofreciese esta opción.

Se trata de la investigación en la que el magistrado Santiago Pedraz indaga sobre una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a familiares del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que habría estado dirigida por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.

Rocho, una mujer supuestamente vinculada a un presunto clan de narcotráfico de Badajoz, declaró ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que Sáenz de Tejada le indicó que Biedma "era un puto grano en el culo y había que eliminarla", y que la intención, según relató la mujer, era "causarle daño físico".

El juez la citó porque considera que "podría poseer conocimiento" sobre la causa y ella solicitó escolta policial y protección para su declaración frente a "amenazas de muerte" que asegura que sufre "desde hace años". "Al igual que sufrieron mi marido y mi padre, los cuales fueron asesinados días después de recibir las amenazas", advirtió.

Por ello, pidió ser trasladada hasta la Audiencia Nacional "con escolta de agentes de la autoridad, desde el punto que se determine reservadamente", y que se garantice "de manera extraordinaria" su seguridad "durante la llegada y el acceso, con las medidas operativas que los responsables policiales consideren adecuadas".

Además, indicó que tras el fallecimiento de un hombre en Badajoz el pasado miércoles, se incrementó su "temor", aunque "sin afirmar una vinculación acreditada entre dicho homicidio y las amenazas" que dice sufrir, "ni atribuir su autoría a ninguna de las personas investigadas en estas diligencias".

En esa misma petición, Rocho aclaró que su "voluntad es comparecer y colaborar con la Administración de Justicia", pero que para poder "cumplir con esa obligación en condiciones de seguridad" necesita "una respuesta preventiva que no se limite al interior de la dependencia en la que deba declarar, sino que comprenda el traslado, la llegada, el acceso, la permanencia y la salida de la sede judicial".