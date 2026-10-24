Mujeres Caballas convoca en Madrid una manifestación este domingo por Ceuta y exigen una solución a la crisis en 30 días

Archivo - Manifestación en Ceuta en una imagen de archivo - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mujeres de Ceuta han convocado para este domingo una manifestación en Madrid para exigir soluciones para que la ciudad autónoma pueda regresar a la "normalidad" previa al 30 de julio, cuando se produjo la entrada masiva de 80.000 personas procedentes de Marruecos. En este sentido, clamarán por un refuerzo fronterizo, la devolución de los migrantes o la reforma de la Ley de Extranjería.

A partir de las 11.00 horas, familias ceutíes marcharán desde la glorieta de Atocha y llegarán hasta el Congreso de los Diputados, en la Plaza de las Cortes, donde leerán un manifiesto que pondrá plazo a sus exigencias: treinta días para que se materialicen los cambios.

"No hemos visto ninguna solución en estos tres meses. Ceuta necesita un retorno inmediato de los inmigrantes y un refuerzo de las fronteras con más medios humanos, materiales y tecnológicos", defiende Maxi Lacasa, policía local en la ciudad autónoma y miembro de 'Muejeres Caballas', en conversación con Europa Press.

Del mismo modo, la organización Mujeres Caballas exigirá en la protesta una modificación urgente de la Ley de Extranjería para que "se adecúe a la situación de Ceuta y Melilla", insiste Lacasa, así como un decreto ley con medidas para la ciudad. "¿Por qué no hay la misma urgencia que con la vivienda?", cuestiona la policía local.

Las convocantes aseguran que ya hay unos diez autobuses completos en los que llegarán familias ceutíes. De hecho, decenas de empresarios de la ciudad han financiado los autobuses para que todos los ceutíes puedan asistir a la marcha, en la que también estará presente el líder ceutí, Juan Jesús Vivas.

Asimismo, también inciden en que hay trasporte fletado desde otros puntos del país como Alicante, Granada, Sevilla, Málaga o Talavera de la Reina (Toledo). "Es incontable, en todos los sitios donde han podido saldrá un autobús", expresa Elisabeth Muñoz, enfermera y miembro de Mujeres Caballas.

En este sentido, las Mujeres Caballas hacen un llamamiento a todos los madrileños y españoles de distintas provincias a participar en la concentración. "Para nosotros la presencia de personas de distintos puntos es un abrazo a nuestra causa", expresa Lacasa. Desde lla organización, además, han reclamado acudir a esta cita con camisetas blancas o negras, en representación de los colores de la bandera de Ceuta.

MADRES DE FAMILIA EN LA CABEZA DE LA PROTESTA

La organización Mujeres Caballas nació de forma espontánea y está formada por "cabezas de familia" que pertenecen a distintos sectores y que piden a toda la sociedad española su apoyo. "Somos abogadas, policías, sanitarias, maestras... Que en la puerta de los colegios, en las conversaciones del día a día fuimos las primeras en dar un paso adelante para reclamar que Ceuta tiene que volver a la normalidad", explica Maxi Lacasa.

La seguridad es uno de los principales motivos que ha llevado a las 'caballas' a desplazarse hasta Madrid para pedir cambios. "Vemos reyertas diarias que precisan asistencia sanitaria. Ha habido más de 400 agresiones sexuales que se producen especialmente entre los propios migrantes porque nosotros nos estamos confinando", explica la policía local.

Lacasa pone en el foco la necesidad de garantizar protección también para las mujeres migrantes. "Son seres humanos. ¿Por qué no hay puntos violeta para ellas?", insiste. En este sentido, zanja: "Nuestra Ceuta nunca ha sido así. Solo queremos volver a la normalidad".

Por su parte, Muñoz expone que en materia sanitaria la situación es "dantesca". "No se ha reforzado apenas nada. Estamos abandonados a nuestra suerte. El Ministerio de Sanidad da datos estadísticos que son ajenos a la realidad que vivimos", denuncia la enfermera y secretaria general del sindicato Satse en la ciudad autónoma.

En su opinión, la "presión asistencial" no se ha reconocido en ningún momento, lo que ha provocado que "no se pueda atender correctamente ni a ceutíes ni a migrantes que lo necesiten".