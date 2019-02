Narbona avisa a los independentistas que si insisten en no apoyar los PGE "hay poco que hablar con ellos"

Publicado 12/02/2019 11:17:41 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha avisado este martes a los independentistas de que el Gobierno no cambiará su opinión sobre el diálogo en Cataluña y no entrará a debatir la autodeterminación, por lo que ha subrayado que si insisten en no apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2019 "hay poco que hablar con ellos".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Narbona ha asegurado que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha sido "claro" sobre que no va a debatir sobre la autodeterminación. "No va a haber ningún cambio del Gobierno, se ha desarrollado el dialogo buscando una solución en el marco de la Constitución, pero si insisten en que no quieren ni tan siquiera apoyar los Presupuestos hay poco que hablar con ellos", ha dicho sobre las fuerzas independentistas.

Admitiendo que las cuentas pueden no salir adelante, la presidente del PSOE ha señalado que sería mejor para todos los españoles que "sin traspasar líneas rojas" se hubiera alcanzado un acuerdo. Narbona ha insistido en que todavía los grupos tienen "en su mano" la aprobación de las cuentas y el Ejecutivo "hasta el ultimo momento" trabaja en esa dirección.

En caso de fracasar el proyecto de Presupuestos, Narbona lo achaca no solo al rechazo por parte de los partidos independentistas y extiende la responsabilidad a PP y Ciudadanos. Se oponen, ha indicado, a unas cuentas que mejorarían la vida de los españoles.

Por último, Narbona ha evitado pronunciarse sobre un posible adelanto electoral al próximo 14 de abril, como se publicó este lunes. Defiende que la convocatoria electoral es una prerrogativa que le corresponde al presidente.