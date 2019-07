Narbona critica que Iglesias "oculta" la oferta del PSOE en su consulta: "Los votantes de Podemos merecen saberlo"

Publicado 16/07/2019 10:30:06 CET

Asegura que el PSOE no va a pedir la abstención a ERC porque "no va a ofrecerle nada"

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PSOE y vicepresidenta del Senado, Cristina Narbona, ha criticado que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, "oculta" la oferta del PSOE en su consulta a las bases, ya que no recoge la oferta socialista de que entren miembros de Podemos con perfil técnico.

En este sentido, Narbona ha insistido en que esta propuesta ha "decaído", aunque el presidente en funciones Pedro Sánchez mantendrá los contactos con los líderes de las fuerzas políticas ante el debate de investidura. "El teléfono lo va a coger", ha apuntado.

Después de que este lunes Sánchez diera por rotas este lunes en respuesta a la consulta a las bases "trucada" de Podemos, la presidenta del PSOE ha atribuido a Podemos la ruptura y ha dicho que es el "comportamiento" de Iglesias lo que ha "hecho decaer" la oferta del PSOE de conformar un gobierno de coalición.

A su juicio, la consulta de Podemos es parcial porque Iglesias ha ocultado en la consulta la oferta socialista de formar un gobierno conjunto. "No queda reflejado en la consulta. Los votantes de Podemos merecen saber que se le había ofrecido la participación de miembros de Podemos en el Gobierno de España", ha recalcado.

Sobre si Sánchez retomará las conversaciones, ha insistido que el presidente tiene "la última palabra" para reanudar los contactos políticos. "El teléfono lo va a coger, no hay problema de interrupción de un diálogo, lo que ha quedado fuera de escena es la propuesta que se ha forjado en los últimos días", ha subrayado Narbona .

"Quedan pocos días para la investidura y tendremos que ver cómo cada partido responde a ese envite", ha afirmado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Con todo, Narbona ha avisado de la importancia de contar ya en el mes de julio con presidente del Gobierno porque sería importante para la economía española y para seguir avanzando en políticas "de cambio". "Hasta el último minuto no puede decirse si algo va a suceder o no", ha respondido, sobre si confía en que la investidura se pueda desencallar a última hora.

O GOBIERNO O ELECCIONES

Por otro lado, Narbona ha apuntado a una abstención de PP o Ciudadanos para poder desbloquear el escenario, recalcando que no hay alternativa a Sánchez y que todos los partidos comparten la responsabilidad sobre esta situación.

"Si insistimos en la abstención de PP o Ciudadanos es porque a diferencia de lo que ocurrió en 2016, en estos momentos no hay mayoría alternativa en las Cortes. Es o gobierno o elecciones", ha comentado la presidenta del PSOE.

NO VA A PEDIR LA ABSTENCIÓN A ERC PORQUE "NO VA A OFRECER NADA"

Por otro lado, ante la reunión que mantendrá la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, con su homólogo de Esquerra, Gabriel Rufián, la ha encuadrado en la cortesía parlamentaria, asegurando que el PSOE no pedirá la abstención a ERC a la investidura de Pedro Sánchez en su reunión de hoy, porque tampoco le "va a ofrecer nada".

"No vamos a pedirle nada a ERC porque no les vamos a ofrecer nada. Es un diálogo entre fuerzas parlamentarias pero no porque exista, como algunos pretenden, ningún tipo de pacto oculto", ha indicado en otra entrevista en Antena3.