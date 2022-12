Nicolás Redondo pide a Sánchez aclarar si "Junqueras fue un preso político", tras plantear sacar la política del Juzgado

Cree que el presidente no midió bien esta declaración y avisa de que en los juzgados están los delitos y los delincuentes, no el debate político

El exsecretario general del Partido de los Socialistas de Euskadi (PSE), Nicolás Redondo Terreros, reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que explique si cree que Oriol Junqueras ha sido un preso político o no. El exdirigente socialista señala a este respecto su desacuerdo con las manifestaciones realizadas ayer por el jefe del Ejecutivo en las que apuesta por sacar el debate político de los Juzgados: "pero cuándo ha estado en los juzgados, en los juzgados están los delitos".

En declaraciones a Europa Press, Redondo Terreros ha dicho desconocer que el debate político estuviera en los Juzgados: "en los juzgados están acciones presuntamente delictivas y personas que presuntamente han cometido un delito".

En su opinión, esta afirmación del presidente del Gobierno es una "apropiación sorprendente del lenguaje independentista". Por este motivo, considera que éste "debería aclarar rápidamente que no está diciendo que Junqueras ha sido un preso político", ya que de la palabras de Pero Sánchez "se puede deducir" esta apreciación.

"Me parece angustioso que el presidente del Gobierno diga que hay que sacar la vida política de los Juzgados", exclama al tiempo que le recuerda que la mayoría de los españoles no están en los juzgados y dicen lo que piensan. "Yo no estoy en los Juzgados y digo lo que pienso", añade, al tiempo que recalca que "quien está en los juzgados son los que han cometido algún delito", en referencia a los condenados por el 'procés'.

En opinión de Nicolás Redondo, esta declaración de Pedro Sánchez "no se midió bien y hay que aclararla rápidamente" porque, insiste, "en el juzgado se han juzgado delitos o se están juzgando delitos" relacionados con el proceso independentista que se desarrolló en Cataluña y que culminó con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la declaración unilateral de independencia.

Y aunque prefiere pensar que esta afirmación se hizo "al calor de un mitin", recalca que "no se pueden decir esas cosas y menos el presidente del Gobierno de España". "Me parece gravísimo", sentencia.

Por ello, Nicolás Redondo reclama a Pedro Sánchez que aclare si "Junqueras era un preso político o no". "Yo creo que no, estuvo preso porque cometió algunos delitos", reitera, aunque el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, cree que "no cometió ni delitos ni pecados".