'No lo sé, no recuerdo, no me consta', un libro que recoge dos décadas de corrupción en España

Portada del libro de Alfonso Pérez Medina: 'No lo sé, no recuerdo, no me consta' - EDITORIAL ARPA

Alfonso Pérez Medina relata profusamente el origen de casos como la Gürtel o el '3 per cent' con testimonios inéditos de jueces y fiscales

El periodista de política especializado en tribunales Alfonso Pérez Medina, que desarrolló gran parte de su carrera profesional en la agencia de noticias Europa Press, ofrece en su obra 'No lo sé, no recuerdo, no me consta' una imagen fiel y al detalle de dos décadas de corrupción en España.

En una nota de prensa, la editorial señala que en este libro el autor realiza un recorrido por los casos más relevantes que "anegaron la vida pública convirtiéndola en una inmensa cloaca de la que pocos actores del régimen del 78 salieron indemnes".

Así, en esta obra, se detalla cómo se gestaron esos escándalos de corrupción que derivaron en descontento e indignación social, y que propició que el bipartidismo saltara por los aires con la aparición de nuevas formaciones políticas. En el libro se analizan desde el conocido como 'Tamayazo' y la 'caja B' del PP, hasta la Andalucía de los ERE o la Cataluña del 3 por ciento.

"Fueron años en los que la corrupción impregnó el sistema entero, desde la caja de ahorros más modesta hasta el máximo exponente institucional, Juan Carlos I", recoge la nota de la editorial Arpa que presenta el libro como una crónica de la corrupción política en la España Democrática.

TESTIMONIOS DE CASTRO Y GARCÍA CASTELLÓN

El libro es fruto de veinte años de investigación en decenas de sumarios judiciales, con los que Pérez Medina construye una panorámica de conjunto de la corrupción en España. Además, en el mismo incluye testimonios inéditos de magistrados que han resuelven sobre casos trascendentes, como Manuel García-Castellón, que instruye desde la Audiencia Nacional causas como Púnica, Lezo o Tándem, donde investiga los oscuros negocios del comisario José Manuel Villarejo.

Además, contiene testimonios exclusivos del que también fuera juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre el caso Gürtel que destapó la caja B del PP, del juez del caso Nóos, José Castro, que evalúa las posibilidades de que el rey emérito sea juzgado, y del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que describe cómo funcionan las redes de corrupción.

Las célebres expresiones de Cristina de Borbón en el juicio del caso Nóos _"No lo sé", "No recuerdo", "No me consta"_ reflejan a la perfección la respuesta que suelen dar los imputados en casos de corrupción cuando tienen que rendir cuentas ante los tribunales.

Alfonso Pérez Medina (Madrid, 1978) es el responsable de la información de Tribunales en La Sexta. Especializado en corrupción, delitos económicos y terrorismo, ha cubierto los juicios más importantes que se han producido en España en la última década: desde el procés y los atentados del 11-M hasta la Gürtel, las tarjetas black, el caso Bankia o los papeles de Bárcenas.