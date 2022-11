Ofensiva del PP en C-LM, Aragón, Extremadura y Valencia para que 'barones' del PSOE digan "basta ya" a Sánchez

Gamarra, Bendodo, Tellado y Rollán viajan a esas CCAA para avisar a 'barones' y diputados del PSOE que si no se rebelan son "cómplices"

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha coordinado este martes a sus principales dirigentes para materializar una ofensiva contra el PSOE en Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y la Comunidad Valenciana con el objetivo de que los 'barones' y diputados del PSOE digan "basta ya" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante la derogación del delito de sedición.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya anunció este lunes ante el Comité Ejecutivo de su partido que presentarán una propuesta en el Congreso para mantener la sedición en el Código Penal y tipificar la convocatoria de referéndum ilegal. Los 'populares' quieren que esa iniciativa sirva para que los parlamentarios del PSOE rompan la disciplina de voto y planten a Sánchez.

Y este martes ha enviado a sus principales dirigentes a territorios gobernados por el PSOE como estrategia de "presión", argumentando que si los 'barones' y diputados socialistas no se rebelan serán "cómplices" de Pedro Sánchez.

Así, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se ha desplazado a Toledo, donde gobierna el socialista Emiliano García-Page; el coordinador general del partido, Elías Bendodo, ha viajado a Zaragoza para recordar ese mensaje a Javier Lambán, presidente esta autonomía; el vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, ha recalado en Valencia, donde el socialista Ximo Puig tiene el bastón de mando; y el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, ha estado en Cáceres, autonomía gobernada por Guillermo Fernández Vara.

GAMARRA: "PAGE Y SUS DIPUTADOS TIENEN QUE DECIDIR"

Desde Toledo, acompañada por el presidente del partido en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, Gamarra ha apelado a la "conciencia" tanto de García-Page como a la de los nueve diputados que tienen en el Congreso de los Diputados para que se "rebelen" contra las intención de Pedro Sánchez de derogar el delito de sedición.

"Tienen que decir si están dispuestos a que el sanchismo devore al socialismo y a cualquier cosa para que Sánchez siga en la Moncloa. Si lo hacen serán cómplices y tan responsables como Sánchez", ha alertado Gamarra, en declaraciones a los medios ante las puertas de las Cortes de Castilla-La Mancha.

En Zaragoza, Bendodo ha avisado que los independentistas no se conforman "con un solo pago" y el "chantaje" empezó con la sedición, ahora sigue con la modificación del delito de malversación y lo siguiente será volver a hablar del referéndum.

"Diga a sus diputados que por coherencia voten en contra de la derogación de la sedición y la modificación de la malversación", ha pedido Bendodo a Lambán, para recalcar que "no se puede arrodillar a España ante quienes la quieren romper".

En Valencia, Tellado ha recalcado que Ximo Puig debe "hacer valer" la fuerza de sus 10 diputados en el Congreso para decir a Sánchez "basta ya" y parar la derogación de la sedición. "Si no lo hace, será cómplice de este atropello a la justicia y al Estado de derecho", ha apostillado, para señalar que hoy no se puede estar al lado de Pedro Sánchez y defender el Estado de Derecho en España.

Desde Cáceres, Pedro Rollán ha pedido al presidente de Extremadura que defienda "los intereses de los extremeños frente a los de Sánchez" y sus diputados voten contra la derogación del delito de sedición.

A su entender, Vara tiene "la responsabilidad y la oportunidad de convocar a sus cinco diputados en el Congreso para decirle que por encima de los intereses políticos de Sánchez, de una sola persona, deben anteponer los intereses de los extremeños y los españoles, los intereses de la Nación".

EL PP RECHAZA LA MOCIÓN DE CENSURA DE VOX Y CS

Los 'populares' rechazan la moción de censura contra el jefe del Ejecutivo que defienden Cs y Vox. En las últimas horas el líder de Vox, Santiago Abacal, ha elevado el tono contra Feijóo por su respuesta a la propuesta del Gobierno para eliminar el delito de sedición y rechazar "de plano" acciones conjuntas contra Pedro Sánchez, como la presentación de una moción de censura o movilizaciones en las calles.

Bendodo ha afirmado que la verdadera moción de censura se presentará el 28 de mayo en todo el país. "Será entonces cuando con su voto hablen todos los españoles; todo lo demás es calentar el circo a Sánchez", ha enfatizado.

También la secretaria general del PP ha descartado la moción de preguntas cuando se le ha preguntado por esta cuestión. Según ha señalado, las mociones "se plantean para ganarlas, no para fortalecer al Gobierno".

"Serán los españoles en las urnas los que lleven a cabo esa moción de censura a Pedro Sánchez. Los españoles no merecen que se haga un traje a medida a los delincuentes para que Sánchez se mantenga en el poder", ha añadido Gamarra, que ha precisado que el PSOE no incluyó esta reforma en su programa electoral, y por tanto no ha sido avalada por los españoles.