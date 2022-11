Olona dice que avisó a Vox de que si no paraban la campaña de acoso contra ella revelaría las fuentes de financiación

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exdirigente de Vox Macarena Olona ha trasladado este martes que tuvo que avisar públicamente a Vox de que si no paraban la campaña de acoso contra ella revelaría las fuentes de financiación y la identidad de la persona que presuntamente está detrás de la difusión de un audio sexual "falso" y de una "amenaza directa en Telegram".

Olona ha asegurado ser objeto de una campaña de acoso. "Lo que estoy diciendo es que se ha judicializado, que se ha admitido a trámite la denuncia, y que lo que han publicado los medios es que la persona que se esconde detrás de la cuenta es una persona al servicio de Vox", ha apuntado.

A renglón seguido, la exdiputada de Vox ha apuntado que le costó "siete minutos" conocer la identidad de esta persona y que tuvo que decir públicamente en sus redes sociales: "O paráis o entro con la identidad y las fuentes de financiación".

Así se ha expresado Olona al ser preguntada acerca de la posibilidad de que vuelva a unirse a Vox en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha aprovechado para hacer un llamamiento a la cúpula de Vox: "Que haga todo lo posible, por acción y omisión, para que se me deje de señalar como una enemiga".

Con todo, ha recalcado que ella no es el enemigo y que, si la cúpula de Vox ha decidido que este sea el final de sus caminos, les ha pedido que sean "coherentes" y no "contraprogramen sus actos" o "llamen a militantes para que no acudan a los actos" que está organizando con la fundación que ha lanzado.