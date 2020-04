Ortuzar dice que si "persiste la comunicación fluida", el PNV se irá "corresponsabilizando" con el estado de alarma

Sigue en directo la última hora sobre el coronavirus en España y en el mundo

BILBAO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha reconocido que si "persiste la comunicación fluida" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y hay "una normalización de las relaciones, una comunicación previa de la toma de decisiones al Gobierno vasco y al PNV", la formación jeltzale se irá "corresponsabilizando" con el estado de alarma. "Si no, acataremos, porque actuaremos con lealtad", añade.

En una entrevista publicada en Deia, recogida por Europa Press, el representante jeltzale analiza la situación generada por la pandemia, las medidas adoptadas por el Gobierno central y las consecuencias económicas y políticas.

En este sentido, y cuestionado sobre si el PNV ha recuperado la confianza en Pedro Sánchez tras la polémica surgida con la paralización de actividades no esenciales, Ortuzar señala que "la confianza se consigue día a día" por lo que "vamos a ir viendo".

"Desde la crisis del pasado domingo hasta hoy las cosas han mejorado en las formas y el fondo, no tenemos por qué negarlo. Las formas han mejorado porque ha habido contactos con el lehendakari y con el partido, y hay un interés por demostrar que ha habido un cambio de actitud. En el fondo, vemos que se aviene a nuestras posiciones, pero hay otros temas que vamos a ver cómo quedan en el papel, como las políticas activas de empleo. Ahí vamos a ser beligerantemente contrarios. Esas políticas son las que vamos a necesitar para salir de la crisis económica y recuperar el empleo. Hay que agudizar el ingenio, presionar en Europa y no quitar el dinero a las comunidades para poner parches", defiende.

Asimismo, no cree que el estado de alarma vaya a tener medidas de mayor endurecimiento de las actuales, de mayores restricciones en la vida social y advierte de que cuando el PNV vea lo que se vaya aprobando, irá dando su "conformidad".

"No nos gustó la gestión del estado alarma inicial, ni la centralización de compras en materia sanitaria, ni lo que pasó el domingo pasado. No se nos puede pedir actos de fe. Si persiste la comunicación fluida y hay una normalización de las relaciones, una comunicación previa de la toma de decisiones al Gobierno vasco y al PNV, nos iremos corresponsabilizando y votando a favor. Si no, acataremos, porque actuaremos con lealtad. Apoyaremos lo que nos guste, y no apoyaremos lo que no guste. Ni actos de fe, ni cheques en blanco", subraya.

En este contexto, reconoce que los técnicos sanitarios de Eusakdi también indican que no se puede hacer una apertura total del confinamiento a situación de normalidad porque se estaría "poniendo en peligro gran parte de lo conseguido con este esfuerzo". "Tampoco vamos a ser nosotros los que pongamos en peligro lo conseguido. Va a haber dos parámetros de valoración: la salud y la afección a la economía y el empleo", añade.

Por lo que respecta al mando único, Ortuzar cree que hubiera sido más eficaz "una gestión compartida de la toma de decisiones" de tal forma que "si el problema es que hubieran podido darse rencillas políticas porque cada institución la gestiona un partido, siempre se podría haber reservado la decisión final".

"Nosotros no discutíamos la necesidad del estado de alarma, sino su aplicación concreta, porque concentraba el poder de decisión y actuación en una sola mano, en lugar de actuar como Alemania, con un poder compartido", sostiene.

Preguntado por si el PNV se ha planteado retirar el apoyo a Pedro Sánchez, Ortuzar lo rechaza y señala que "el PNV es un partido institucional".

"Nos hemos quejado, pero lo importante ahora es luchar contra esta pandemia y la crisis económica que vendrá aparejada. Hemos dado los toques de atención que creemos que había que dar. Si se corrige el rumbo, lo importante es la mayor unidad posible. No estamos en tiempo de rupturas. Estamos en tiempo de trabajo en común, auzolan", manifiesta.

PACTOS DE LA MONCLOA

Respecto a la posibilidad de que se reeditaran unos nuevos 'Pactos de La Moncloa', el dirigente jeltzale dice que aquellos fueron unos pactos "importantes" ya que se salía de una dictadura y había que hacer frente a una crisis económica y de modelo productivo.

"Ahora estamos en una situación diferente, pero todo lo que se gestiona desde la colaboración y no la imposición es bueno. Otra cosa es eso, que hay que hacerlo así. Sería malo que alguien quiera unos grandes pactos y, en el fondo, fuera un cheque en blanco para seguir haciendo y deshaciendo desde un mando único que no consideramos lo más oportuno", expresa.

Por último, y cuestionado por la relación en Euskadi con el PSE, Ortuzar indica que los socialistas vascos en su fuero íntimo comparten la posición del PNV, "pero no lo puede expresar así, porque le debe lealtad y está unido con un cordón umbilical clarísimo a Pedro Sánchez".