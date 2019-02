Ortuzar no se arrepiente del apoyo del PNV a Sánchez y cree que "estos meses han sido importantes para muchas cosas"

Publicado 17/02/2019 11:30:22 CET

Considera que si el presidente del Ejecutivo central quiere seguir en La Moncloa, tendrá que pactar con la misma mayoría que le aupó al Gobierno

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que no se arrepiente del apoyo otorgado a Pedro Sánchez en la moción de censura, cree que "no había opción" y, además, destaca que "estos meses han sido importantes para muchas cosas".

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale se ha referido al anuncio realizado este pasado viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al próximo 28 de abril.

Tras afirmar que el PNV sopesaba incluso la posibilidad de que los comicios se celebraran a finales de marzo, reconoce que el 28 de abril no es la fecha que más les gusta, "pero no por conveniencia electoral, sino porque no es la solución", sino una "huida hacia delante que solo lo aplaza".

"Si alguien piensa que de las elecciones puede salir una catarsis... si se vuelven a repetir los mismos resultados, la necesidad de política va a ser la misma", valora.

A su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tenía por qué unir su destino a sacar un nuevo Presupuesto y cree que "se enrocó porque necesitaba marcar perfil, pero acabó metiéndose en su propio laberinto y no le quedaba otra salida".

Por otro lado, cree que el PNV no tenía otra opción que apoyar en su momento la moción de censura del PSOE, porque era "o Sánchez o una moción de censura de la que salía beneficiado Albert Rivera".

De este modo, defiende que los últimos meses han sido "importantes para muchas cosas" y dice no arrepentirse del apoyo del PNV a Sánchez. "Los temas presupuestarios siguen. Las cantidades consignadas para el TAV, el reguero de millones ha llegado en parte y va a seguir llegando porque son inversiones plurianuales y nos encargaremos de que se vayan cumpliendo...", destaca.

Asimismo, afirma que el calendario de transferencias no queda en papel mojado y resalta que "un Gobierno del Estado ha reconocido algo que hasta ahora no habíamos conseguido que se reconociera nunca". "Tendremos la legitimidad de que alguien en la comisión mixta pueda recordar que un gobierno del Estado ha reconocido que eso entra dentro del Estatuto", dice.

DERECHA "DÉBIL"

Por otro lado, cree que "la derecha" hoy está "más débil que la pasada semana" y que "jugar al voto del miedo, que es la tentación que puede tener Sánchez, sería hacerles más fuertes de lo que son". De este modo, manifiesta que si quiere gobernar, Pedro Sánchez tendrá que pactar con la misma mayoría que le llevó a La Moncloa.

En este contexto, considera que "a los catalanes se les ha acabado el tiempo", de tal forma que, o no se presentan a las elecciones o, si lo hacen, "tienen que utilizar para su propio bien su presencia parlamentaria en Madrid".

"Para sacar algo tienen que ofrecer algo, continuidad. Pensar que eso podía suceder esta semana con el inicio del juicio en el Supremo era difícil. Pasadas las elecciones, va a haber otra tranquilidad", indica.

A su juicio, la política en Cataluña ha caído en el "fatalismo" y en Madrid en el "tremendismo" y defiende que la mesa de partidos o "un diálogo entre gobiernos o parlamentos" español y catalán debe tener recorrido.

Asimismo, niega que la relación del PNV con el soberanismo catalán se haya deteriorado, mientras que por lo que respecta a las próximas elecciones europeas y una posible alianza con el PDeCAT dice que "ellos se tienen que aclarar, no nosotros".

"Su situación política es más compleja. Nuestro espacio de acuerdo es lo que era CiU, ahora PDeCAT. La Crida apuesta por una lista solo catalana que se llame 'Freedom Catalunya'. El PNV no pinta nada ahí", añade.