Otegi aboga por que PSOE "repita la fórmula" actual de Gobierno tras el 28-A en la que "el independentismo sea decisivo"

Publicado 21/02/2019 10:05:20 CET

Afirma que, desde que ha desaparecido ETA, "el PNV está buscando permanentemente la compañía del PSOE y del PP"

BILBAO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha apostado por que el PSOE "repita la fórmula" de Gobierno de esta legislatura tras las próximas elecciones generales y "el independentismo sea decisivo". Por ello, ha emplazado a soberanistas vascos, catalanes, gallegos e incluso canarios, a presentarse juntos a los comicios del 28 de abril, ya se vería bajo qué fórmula, para hacer frente "al bloque reaccionario" del PP, Ciudadanos y Vox, y defender "el derecho de autodeterminación y la libertad de los presos".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Otegi ha señalado que el Estado está en crisis y ha decidido hacerle frente "desde la involución antidemocrático y, para eso, ha formado un bloque reaccionario, que va desde Felipe VI Vox, pasando por Ciudadanos y el PP, que busca cercenar las escasas libertades nacionales y sociales" de los vascos, como el Concierto Económico, el Cupo, etc.

En este sentido, ha recordado la propuesta del PP aprobada este pasado miércoles en el Senado, en la que afirmaba que no había que realizar transferencias a Euskadi. Ante esta situación, ha señalado que hay dos opciones: la de concurrir a las elecciones generales y europeas en clave de partido "o en clave de país", de forma que se sumen fuerzas en torno a "un mínimo común".

El dirigente de EH Bildu ha recordado que, para las europeas, se ha materializado una alianza con el BNG, ERC y sectores canarios, y ha hecho la misma propuesta "para ir a las elecciones españolas". "La fase histórica en la que la izquierda independentista acudía al Congreso de los Diputados en términos de partido ha concluido", ha asegurado.

Arnaldo Otegi ha llamado a "todo el mundo a sacar esta conclusión". "Estoy absolutamente convencido de que el independentismo de izquierdas catalán, vasco y gallego va a jugar esta partida juntos, y que juntos en el Congreso y en el senado vamos a ser determinantes para muchas cosas", ha aseverado.

Según ha indicado, el PNV "no tiene ningún interés en concurrir conjuntamente" en este tipo de operaciones. Tras señalar que "es respetable", cree que los jeltzales prefieren prima la idea de negociar como partido con el Gobierno "y no como una suma de fuerza que reivindique una agenda nacional vasca".

Tras señalar que habrá que ver los "problemas técnicos" para la suma de vascos, catalanes, gallegos y canarios, pero considera que, si hay voluntad política para "jugar una partida decisiva en el Congreso y Senado de manera conjunta", va a ser posible buscar alguna formulación. A su juicio, los mínimos a defender entre ellos serán "el derecho de autodeterminación, la libertad de los presos y que se imposibiliten más recortes sociales".

"EL BLOQUE REACCIONARIO"

Otegi ha señalado que el "bloque reaccionario" al que hay que hacer frente es el de la manifestación de Colón, "que está en la involución democrático", y cree que el PSOE "no está ahí". No obstante, ha apuntado que no tiene confianza en los socialistas porque quiere mantener la situación como está. "Mantenerse como estamos nos va a llevar a dar pasos hacia atrás. Yo le veo al lehendakari Urkullu y a este Gobierno yendo hacia atrás", ha asegurado.

A su entender, en la próxima legislatura, en el Estado pueden darse tres escenarios: uno, la suma de las tres derechas, el de "involución", otro es el pacto PSOE-Ciudadanos, con una "involución más baja en calorías, dicho en broma", y la tercera es que el PSOE vuelva a repetir la fórmula con la que está gobernando ahora y ahí el independentismo puede ser decisivo".

"Para esa tercera fórmula, la suma de catalanes, vascos y gallegos, vamos a ser los que vamos a determinar, si da la artitmética parlamentaria, hacia qué lado se inclina el nuevo Gobierno del Estado", ha manifestado.

En este contexto, cree que EH Bildu "va a ser decisiva, junto con ERC, el BNG y otras fuerzas política", y ha suubrayado que ésa es su apuesta". "El PSOE no va a poder gobernar en la próxima legislatura si no cuenta con los independentistas de izquierdas porque vamos a ser decisivos", ha manifestado.

A su juicio, de esta forma, se puede "revertir el conflicto terrorial y darle una solución en términos estratégicos". Además, ha apuntado que ellos permitiría "parar a la derecha en seco y poner encima una negociación con el Estado en términos de país".

"LO MALO O LO PEOR"

El coordinador general de EH Bildu ha afirmado que lo que la disyuntiva histórica plantea es "lo malo o lo peor". "¿Los vascos hasta cuándo tenemos que estar esperando a que en Madrid decidan qué tipo de Gobierno quieren porque, en función de eso, tenemos o no derechos?", ha preguntado.

Por ello, ha pedido que "se dé un salto" sobre su presencia en Madrid "para jugar otra partida: ser decisivos y determinantes". "Y, en función de que tengan que contar con nosotros, plantear con claridad cuál es la agenda que permite a los vascos terner mejores derechos nacionales y sociales", ha indicado.

Arnaldo Otegi ha insistido en que, "para que haya un Gobierno en el Estado que no sea de la derechona, si da la artimética, no se va a poder hacer si no se cuenta con los independentistas y soberanistas de izquierda". "Es la fuerza con la que nos queremos presentar allí", ha reiterado.

ETA

Otegi ha recordado que, cuando existía ETA, "aquí se decía que los abertzales iban a gobernar juntos y a hacer grandes cosas". "Pues lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario. Desde que ha desaparecido ETA, hay un partido el PNV, que está buscando permanentemente la compañía del PSOE y del PP", ha apuntado.

Asimismo, ha explicado que también ha quedado "en entredicho aquello de que, sin violencia, todo era posible". "Este país merece ganar su futuro en libertad y no tiene que estar dispuesto más a que le dicten desde Madrid cuáles son sus políticas. Este país tiene derecho a que no le secuestren el futuro", ha concluido.