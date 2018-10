Pablo Iglesias busca con su reunión con Torra "acercar posiciones" entre Gobierno y Generalitat

Publicado 20/06/2018 12:59:06 CET

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha explicado este miércoles que espera que la reunión que mantendrá el próximo lunes con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, sirva para "contribuir a que haya un clima de entendimiento" entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo catalán, para que las "vías democráticas" y el diálogo sea el camino a seguir para resolver el conflicto catalán.

"El lunes trataré de hacer mi trabajo, acercar posiciones y contribuir a que la relación entre el Gobierno de la Generalitat y del Estado sea una relación fundamentada en el diálogo y la cordialidad", ha afirmado en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso.

Tras señalar que es consciente de que "el Gobierno de la Generalitat y el PSOE no piensan igual en muchas cosas", Iglesias ha afirmado que el papel de Podemos, que rechaza la independencia de Cataluña pero defiende el derecho a decidir, debe ser el de utilizar su posición para facilitar el diálogo.

ACERCAMIENTO DE LOS PRESOS

"Vamos a tratar de ser útiles para que el deshielo se convierta en un nuevo cauce de diálogo que nos haga superar la excepcionalidad", ha defendido, después de hacer hincapié en la necesidad de que se acerque a los políticos catalanes presos a prisiones cerca de sus familias.

A este respecto, ha defendido que "es muy importante acercar a los presos" porque "la legislación penitenciara deja muy claro que las penas privativas de libertad no pueden ser contra los familiares". "Lo que le he escuchado hoy al ministro del Interior va en esa dirección y me parece bien", ha admitido.