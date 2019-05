Pagazaurtundúa dice que Barrena "va a ser la lista de los etarras en el Parlamento europeo" y Cs defenderá la democracia

Publicado 23/05/2019 14:11:34 CET

UGAO-MIRABALLES, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ciudadanos al Parlamento europeo, Maite Pagazaurtundúa, ha afirmado que el candidato de EH Bildu al Parlamento europeo Pernando Barrena "va a ser la lista de los etarras en el Parlamento europeo" y la diferencia con la formación naranja es que ellos acudirán a "defender la democracia y los derechos fundamentales".

Pagazaurtundúa, hermana del exjefe de la Policía local de Andoain Joseba Pagazaurtundúa asesinado por ETA en 2003, ha participado este jueves en el acto celebrado por Ciudadanos en homenaje a las víctimas del terrorismo en Ugao-Miraballes, en el que ha tomado parte el presidente del partido, Albert Rivera.

En el transcurso de la intervención, Pagazaurtundua se ha dirigido a los que les "impiden" venir a Ugao-Miraballes, donde se habían convocado concentraciones contra la presencia de Ciudadanos en el municipio, del que es natural el histórico dirigente de ELA José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', y ha llamado la atención sobre el hecho de que piensen que su presencia es "escandalosa" y que supone una provocación".

"No os dais cuenta de que no consideráis provocador que haya gente que venga a este pueblo a pedir que no se juzgue al etarra que tiene la autoría intelectual presunta sobre los crímenes de la Casa Cuartel de Zaragoza y tiene pendiente el juicio, por primera vez en la historia de nuestro país, de lesa humanidad por la persecución sistemática, por enviar al exilio a los adversarios políticos y por empujar a la supeditación moral y al miedo de forma sistemática", ha añadido.

A su juicio, lo "significativo" es que a esas personas que hoy "les dan la espalda" eso "no les parezca escandaloso". Pagazaurtundúa ha manifestado también que le da "igual" cuando se termine el mundo del terrorismo porque consideran que "el fin por el que ETA mató es legítimo y consideráis que matar ha sido legítimo".

Durante su intervención, Pagazaurtundúa ha enseñado dos libros, uno titulado 'Vidas rotas', "el esbozo biográfico de todas las víctimas de ETA menos una", y otro 'Memorias de la violencia', que fue publicado el mismo año en el que candidato Pernando Barrena decía que "lo que hay que combatir es que tengamos que reconocer que nuestra trayectoria ha sido una enorme equivocación, que ellos tenían razón y que nos integramos en e juego democrático que rechazamos hace 35 años".

"Y decía, además, el candidato a parlamentario europeo con la lista de los presos de ETA, que no están dispuestos a rechazar, ni revisar nada de aquello", ha censurado. "Reivindicamos lo que fuimos y lo que somos, lo que hemos hecho y lo que hacemos, decía y dice Pernando Barrena", ha denunciado, para afirmar que "quieren aparentar que son como los demás, pero no lo son".

"Los fines políticos que defendéis están intoxicados mientras no condenéis la historia de la violencia mientras permitáis que se acose a quienes simplemente queremos mostrar nuestra libertad de conciencia y quienes si vamos a defender en el Parlamento a las víctimas del terrorismo, a todos los inocentes", ha agregado.

Pagazaurtundúa ha señalado que esa es la "diferencia" entre Ciudadanos y el candidato de EH Bildu al Parlamento europeo Pernando Barrena, que el representante abertzale "va a ser la lista de los etarras en el Parlamento europeo" "Y nosotros vamos a defender la democracia y los derechos fundamentales", ha concluido.