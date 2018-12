Page abre el debate de ilegalizar a partidos independentistas en el futuro

Publicado 12/12/2018 13:18:33 CET

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado este miércoles que no es descartable que en un futuro se llegue a ilegalizar a partidos independentistas. De esta forma entiende el líder socialista que estos partidos dejarían de beneficiarse de un sistema constitucional que "socavan abiertamente".

A raíz de un pregunta sobre la relación del Ejecutivo con las formaciones soberanistas, Page ha recalcado que existe el problema de "aclarar" qué partidos tienen acceso al Parlamento. "Seguramente queda mucho tiempo en España para que nos podamos plantear con consenso y con mucha unanimidad que no entren en el juego político, y no puedan beneficiarse de las reglas constitucionales, aquellos que abiertamente quieren socavarlas", ha señalado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

El dirigente socialista ha puesto como ejemplo la ilegalización de Batasuna en 2003, tras la aprobación de la Ley de Partidos Políticos. "Hay países en Europa donde están prohibidos. Tienes que decidir como país si se admite en el Congreso a todo tipo de fuerzas, evidentemente se les acepta en el debate político", ha asegurado Page.

Aunque no descarta que la ilegalización pueda ser "el proceso final", Page ha abogado por "no anticiparlo", ya que de hacerlo se "perjudicaría el objetivo". A su juicio, la Constitución de 1978 tuvo la "fortaleza" haber incluido dentro de ella a "todo tipo de opiniones". "Felizmente nos ha dado resultado 40 años, pero contradictoriamente hay que aceptar a todo tipo de fuerzas, siempre que no amparen la violencia", ha indicado.

"Si el modelo fuera el contrario, a veces los independentista van ganando terreno en obligarnos a adoptar ese tipo de decisiones, el modelo sería otro", ha señalado sobre un posible cambio.