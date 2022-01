Page, sobre Alberto Garzón: "cuando el diablo no tiene nada que hacer mata moscas con el rabo"

Plantea pactar con los sectores para hacer una legislación que equilibre los intereses medioambientales con los de los productores

El presidente de Castilla la Mancha, Emiliano Garcia Page, ha acusado hoy al ministro de Consumo, Alberto Garzón, de "matar moscas con el rabo" como el diablo "cuando no tiene nada que hacer" y le ha pedido que rectifique porque "es de sabios". Pero no ha querido pronunciarse públicamente sobre si debe dimitir, ya que eso se lo dirá privadamente a Pedro Sánchez. No obstante, el presidente castellano manchego, cree que es necesario pactar con el sector una legislación "en condiciones" que equilibre los intereses medioambientales con los de la producción.

A su llegada a la primera reunión del Comité Federal del PSOE este año, Page ha sido preguntado por los periodistas sobre sus afirmaciones en Twitter sobre el ministro de Consumo. "Lo que quiero es que cambie su criterio", ha exclamado y sobre la posibilidad de que dimita o le cese Pedro Sánchez, ha apuntado que las decisiones del presidente del Gobierno son suyas y él se puedo meter. "Doy mi opinión, no se puede hacer daño a un sector tan importante y sobre todo sin fundamento, me parece de sentido común", ha precisado.

En este sentido, ha añadido que no sabe si Alberto Garzón tenía previsto colarse en el Comité Federal del PSOE de hoy, pero ha querido dejar claro que "hay que acudir al viejo dicho castellano, cuando el diablo no tiene nada que hacer mata moscas con el rabo".

"Normalmente uno está acostumbrado a que los errores en la vida y la política van en la misma proporción que la carga de trabajo, aquí se invierte la cosa, es una experiencia nueva", ha ironizado el presidente de Castilla La Mancha ahondando en su crítica al ministro de Podemos.

PIDE AL PSOE DEJAR CLARO QUE PIENSA DE FORMA DISTINTA

Al se preguntado si estas declaraciones de Alberto Garzón le pueden perjudicar al PSOE en las elecciones en Castilla y León del próximo 13 de febrero, ha insinuado que puedo ocurrir "si el PSOE no deja claro que piensa de forma muy distinta". "Lo peor es que nos confundan, pero no tiene nada que ver con el PSOE", ha exclamado.

Sobre si estas afirmaciones pueden perjudicar al Gobierno de coalición, Page ha dicho que no sabe si daña o no. En este sentido, ha añadido que la "política en España está muy difusa para muchos aspectos" pero cree que lo verdaderamente importante y lo que le preocupa a la gente es la recuperación económica y salir del todo arrinconando definitivamente el virus.

Así, cree que en ambas cosas, la recuperación y la superación del virus, España y los españoles están dando "por delante de todos y muchas veces por delante de las instituciones, un ejemplo muy notable". De hecho, según Page, este año va a ser "en positivo".

Y volviendo sobre las declaraciones de Alberto Garzón, ha vuelto a reiterar: "si rectifica y hace propósito de enmienda..., pero claro, hay que creer en algo para poder" hacerlo.

SE PUEDEN DECIR TONTERÍAS DESDE TODOS LOS IDIOMAS O LATITUDES POLÍTICAS

Al ser preguntado por las acusaciones de deslealtad que llegan desde Izquierda Unida por no defender al ministro de Consumo, el presidente castellano manchego ha afirmado: "ellos mismos". Y ha insistido en que "cuando alguien mete la pata como lo ha hecho y no es la primera vez, es más, es que no conozco lo contrario, pues lo mejor es rectificar, si es lo más sabio que hay". "Ni con el comunismo, ni con el socialismo, ni con la derecha, se pueden decir tonterías en todos los idiomas y en todas las latitudes políticas", ha exclamado.

Sobre si cree que el presidente del Gobierno debe cesar a Alberto Garzón no ha querido pronunciarse y ha dicho que sobre esta cuestión, le dará su opinión a Pedro Sánchez porque él también es presidente y "por respeto" lo hará así. Además, ha dicho que basta que le diga la oposición una cosa para que se tenga que hacer lo contrario.

Ante una pregunta sobre sus propias afirmaciones del pasado 10 de diciembre de que no iba a aceptar más solicitudes de macrogranjas en Castilla La Mancha, Emiliano García Page ha señalado que hay un debate que no tiene nada que ver sobre lo planteado por Alberto Garzón. Así, ha precisado que sobre la calidad, no ha habido "en la vida" unos controles sanitarios de la ganadería y el sector tan extraordinarios y además, ha añadido, "se está promocionando en el mundo de forma extraordinaria".

PLANTEA PACTAR CON CABEZA UNA LEGISLACIÓN EN CONDICIONES

En este sentido, ha afirmado que es un problema diferente en el que se mezclan muchas informaciones con normativas europeas y ha explicado que lo que quieren hacer es "pactar con el sector, con todas las partes interesadas, una legislación en condiciones. Más que que nos atropellen los acontecimientos, pactar, hacer una política equilibrada, que contemplen los intereses ambientales, de las nuevas políticas ambientalistas y animalistas que están surgiendo en España, con lo que es la eficacia de un sector que ha sido tremendamente importante en España".

"Vamos a hacer las cosas con cabeza, solemos hacer las cosas con cabeza", ha remachado.



