Page, "dolido y perplejo" por el pacto PSOE-Bildu, espera volver a la situación previa

TOLEDO, 21 May.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se encuentra "dolido y perplejo" por el acuerdo alcanzado in extremis en la tarde de ayer entre el PSOE y EH Bildu para garantizar la abstención de los vascos ante la prórroga del estado de alarma a cambio de la derogación de la reforma laboral.

Según confirman a Europa Press fuentes cercanas al presidente regional, García-Page espera ahora que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, retome la situación previa a que se conociera el acuerdo con Bildu.

Incluso, aseguran, el propio García-Page se ha puesto a disposición de Moncloa para la búsqueda de consensos más amplios dentro del proceso de reconstrucción económica y social al que se tendrá que enfrentar el país, confiado de que estos acuerdos se construyan desde un planteamiento que impida que se agranden las brechas entre comunidades autónomas.

Precisamente, a preguntas de los medios sobre este asunto en una rueda de prensa, el consejero de Fomento de la región, Nacho Hernando, ha comentado que el de ayer "es de esos días en que nos gustaría inventar una máquina del tiempo y cambiar determinadas cuestiones", entre las que ha incluido "el ataque tan lamentable" que sufrió en su domicilio --donde derramaron pintura roja en el portal--, la secretaria general del PSOE vasco y candidata a lehendakari, Idoia Mendia, a la que ha trasladado todo el apoyo del Ejecutivo y el presidente autonómico.

Hernando ha indicado que en el Gobierno de Castilla-La Mancha están "preocupados" porque, a su juicio, "para defender los consensos hace falta también saber con qué compañeros de viaje se cuentan" y es "importante que cuando uno tiene dificultades y problemas pueda mirar a la mesa y ver una mirada cómplice" y no una que "genera preocupación".

No obstante, ha indicado que Emiliano García-Page "se ha propuesto ser parte de la solución y no el problema" en lo que requiere el país, que es agrandar los consensos entre las distintas regiones de España, y más con situación de gravedad originada por la pandemia, y unidad. "No podemos ir a un modelo de una España enfrentada contra la otra, tenemos que intentar unir esfuerzos y juntar planteamientos y generar entendimientos y en esa tarea Page va a seguir empeñado porque así lo creemos", ha dicho.