El Parlamento cántabro tumba el pin parental de Vox, que dice que el modelo educativo fomenta "violencia y delitos"

Leticia Díaz carga contra la autodeterminación de género o la Agenda 2030

SANTANDER, 23 (EUROPA PRESS)

Los grupos parlamentarios popular, regionalista y socialista han rechazado una proposición no de ley (PNL) que Vox ha llevado al Pleno del Parlamento de Cantabria este lunes con medidas como la autorización de los padres ante determinados contenidos que se imparten a los alumnos para frenar el "adoctrinamiento" y "manipulación" que cree que existe en las aulas por el uso de contenidos educativos "ideológicos".

La portavoz del grupo, Leticia Díaz, ha sostenido que los alumnos "están tragando como lluvia fina, que va calando", contenidos en torno al feminismo, la sexualidad o la Agenda 2030, gracias a un nuevo modelo educativo que a su juicio fomenta que cada vez haya "más violencia contra la mujer, más suicidios, más menores que acaban delinquiendo y participando en manadas".

"Parece que todo lo que está en la ley es bueno, pero yo no creo en la autodeterminación de género, y lo dice la ley. ¿Qué vamos a dejar, que les digan a nuestros hijos 'éste es el catalogo de sexos o de orientaciones sexuales, escoge'?. Y da igual que se lo digamos con seis, con ocho o con diez años". "Preocúpense por que el acceso a la pornografía ha bajado a los ocho o nueve años y porque la normalización de toda esta autodeterminación de genero está llevando a cada vez más y peores delitos", ha trasladado Díaz al resto de diputados.

Además, ha defendido que los padres conozcan y tengan que autorizar cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula, lo que se conoce como el 'pin parental' que propone Vox, y lo ha comparado con las autorizaciones que tienen que dar para los derechos de imagen de los menores.

"Ya hay un pin sobe la imagen, pero no queremos un pin sobre la conciencia. Por eso no nos escandaliza que haya padres que digan 'mi hijo no sale en la foto', pero sí nos escandaliza y nos rasgamos las vestiduras cuando un padre dice 'no quiero que reciba una charla que sé que va a confundirle y generarle un daño en su conciencia'", ha sentenciado Díaz.

Los portavoces del resto de grupos han criticado las afirmaciones de la diputada, tanto los 'populares' y regionalistas como los socialistas, a quienes Díaz les ha encomendado que se preocupen "de que en los libros de historia contemporánea no digan que Hamás es un grupo libertador en vez de un grupo terrorista".

Tanto PP como PRC y PSOE han criticado que la PNL de Vox responde a una estrategia a nivel nacional que "dibuja una realidad que en Cantabria no existe" y han rechazado que se pretenda "acabar con la confianza" de los docentes.

Y es que la propuesta pedía a la Cámara instar al Gobierno a respetar el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos, revisar los currículos educativos y retirar libros de texto y material que contenga cualquier tipo de "adoctrinamiento o contenido potencialmente dañino que pueda afectar a la inocencia de los menores" y garantizar el conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico.

El 'popular' Álvaro Aguirre ha señalado que el PP coincide en garantizar que las familias elijan en libertad el modelo que deseen para sus hijos, y de hecho ya la tienen para elegir el centro que deseen, "pero eso no significa ni que tengan que fiscalizar las decisiones docentes ni socavar su criterio o autoridad".

"No cabe socavar de ninguna manera la confianza que las familias depositan en los centros", ha dicho.

Por su parte, la diputada regionalista Teresa Noceda ha mostrado "absoluta perplejidad" con la propuesta y ha acusado a Díaz de "desvariar" y "faltar el respeto a miles de enseñantes que hacen su trabajo sin adoctrinar".

"Me niego a que el profesorado se tenga que someter a la aceptación previa" de los padres, ha señalado Noceda --que es maestra--, indicando que los contenidos educativos ya están reglados por ley y pasan el control del Consejo Escolar, en el que están representados los padres, profesores y la administración.

Además, ha rechazado que se pongan por encima de la educación las convicciones políticas y religiosas, cuestionando si, por ejemplo, se debe pedir permiso a padres creacionistas para explicar a sus hijos la teoría de que "el Universo tuvo su origen en una gran explosión".

Finalmente, el socialista Jorge Gutiérrez ha remarcado que "no se puede dejar la educación en manos de Vox" con las "barbaridades" que ha dicho. Y frente a la libertad de educación que defiende el partido, el PSOE ha defendido la "libertad de enseñanza".

A su juicio, el problema para Vox no es que los contenidos educativos tengan dictados ideológicos, sino "que no siguen sus dictados ideológicos, afortunadamente", ya que eso supondría "retroceso una y otra vez".

Además, el diputado ha pedido al PP que "ponga pie en pared a la ultraderecha de Vox" para evitar la aplicación del pin parental en comunidades donde gobiernan en coalición.

Dentro del ámbito educativo, tampoco ha salido adelante una iniciativa del PSOE con una serie de reclamaciones al Gobierno de Cantabria sobre las aulas de un año, en contra de la que han votado PP y Vox, que han criticado que los socialistas pidan ahora al Ejecutivo que ejecute acciones y en unos plazos que no han desarrollado mientras estaba en el Ejecutivo.

Esto es algo que ambos grupos han reprochado varias veces en el Pleno a regionalistas y socialistas ante las iniciativas que han llevado hoy al Pleno.

Concretamente, en esta el PSOE pedía instar al Gobierno de Cantabria a actuar "con la máxima celeridad en la construcción de las aulas de 1 año pendientes" y a poner en marcha, en 15 días, aquellas ya ejecutadas pero que están a expensas de personal.

La iniciativa, además, instaba al Ejecutivo a "apostar de forma decidida por el carácter educativo de las aulas de 1 año" y a que el personal Técnico Superior de Educación Infantil que desarrollan sus trabajos en esas aulas dependan de la Consejería de Educación.

El PP planteó una enmienda a la iniciativa del PSOE que modificaba algunos puntos de la iniciativa, pero que no fue aceptada por los socialistas.

En la enmienda planteada, el PP daba un mes, y no 15 días, al Gobierno para, "salvo causas excepcionales o de fuerza mayor", poner en marcha las aulas de un año cuyas obras ya estén finalizadas y se encuentren a expensas de adscripción de personal.

También introducía variaciones respecto a la petición del PSOE sobre el personal Técnico Superior de Educación Infantil que trabaja en estas aulas de titularidad pública, instándole al Ejecutivo a que este dependa del Gobierno de Cantabria "bien directamente o a través de un organismo o entidad perteneciente al sector público institucional".

En su exposición, el diputado Álvaro Aguirre (PP) ha subrayado el compromiso de su grupo y del Gobierno con la educación temprana, pero con "criterios de calidad".

Y ha asegurado que se llegará a 2025 con 50 aulas de un año en Cantabria y se acabará la legislatura con 200 o más pertenecientes al primer ciclo de Infantil.

Además, en cuanto al personal se quiere acabar la legislatura logrando que el 80 por ciento de las técnicos superiores que trabajan en ellas estén adscritas a la Sociedad Regional de Educación (actualmente lo están el 48%).