Patxi López achaca al PP falta de "cultura democrática" y avisa de que el PSOE "ya no se calla" ante sus "barbaridades"

Ve a los 'populares' sean "la excepción europea en todo"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha achacado este sábado al PP falta de "cultura democrática" y "sentido de Estado", al tiempo que ha asegurado que los socialistas "ya no se callan" ante las "barbaridades" que, ha denunciado, lanzan desde el partido de Alberto Núñez Feijóo.

En una entrevista concedida al programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, López ha aludido a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para apoyar su argumentación, subrayando que, en la oposición, los 'populares' "pierden ese sentido de Estado" que tienen cuando gobiernan. A su juicio, el PP cree que "el poder le corresponde por una especie de derecho divino" y que el resto son "okupas".

El portavoz parlamentario socialista también ha arremetido contra el PP a cuenta de la corrupción. En este contexto, ha recalcado que el partido está condenado por organizar una "trama criminal" y se ha preguntado "a qué están jugando" cuando piden que el PSOE rinda cuentas por el mismo tema.

"Ya no nos vamos a callar", ha advertido López, que ha rechazado las críticas de dirigentes 'populares' que acusan al Gobierno de "insultar" a Feijóo, del que también ha dicho que sus intervenciones demuestran "mucha falta" de "propuestas, credibilidad y rigor". "No, es que ya no nos callamos ante las barbaridades que sueltan", ha explicado.

En referencia a la corrupción, el portavoz socialista también ha defendido la creación de la tercera comisión de investigación sobre el Ministerio del Interior que dirigió Jorge Fernández Díaz en el primer Gobierno de Mariano Rajoy. "Nuevos datos conocidos ponen nuevas cuestiones encima de la mesa", ha sostenido.

LO DEL PP ES "INCREIBLE"

López también ha criticado que al PP le parezcan "mal" los impuestos a grandes energéticas y banca planteados por el PSOE y Unidas Podemos y que la mayoría del Congreso avaló el martes.

"Al PP le veo como la excepción europea en todo, es una cosa increíble", ha añadido, antes de incidir en que el partido "hace juegos malabares para explicar lo inexplicable" cuando otros países europeos ponen en marcha medidas similares a las españolas.

"El único partido conservador europeo que se opone a que las grandes compañías aporten", ha hecho hincapié, acusando al PP de defender a "privilegiados, poderosos y ricos" y "abandonar" al ciudadano común.

López ha defendido las medidas emprendidas por el Gobierno, que según él han beneficiado a "cualquier persona con la que te cruzas por la calle", pero ha admitido posibles desaciertos a la hora de comunicarlas a la ciudadanía.

Si bien siempre hacen "pedagogía", ha reconocido que "a veces" se han "olvidado" de contar las medidas, achacándolo al volumen de iniciativas puestas en marcha y a la velocidad con la que se han emprendido. Así, ha lamentado que "ha habido otros con una buena batería mediática" capaces de mostrar que la situación de España es "catastrófica".