Patxi López dice a PNV que lo que hay que hacer es "aprobar la reforma laboral" y luego se verá si hay "campo de mejora"

BILBAO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exlehendakari diputado del PSOE Patxi López ha afirmado, ante la postura del PNV sobre la reforma laboral, que lo primero que hay que hacer es "aprobar" el Real Decreto y luego se verá "si hay campo de mejora". Ante su convalidación en el Congreso de los Diputados, ha afirmado que no tiene ningún problema en que la apoye Ciudadanos y no entendería que a Unidas Podemos, socio del Gobierno, le supusiera un problema.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha se ha referido, de esta manera, a la falta de apoyos con la que cuenta el acuerdo de la reforma laboral para su convalidación en el Congreso, entre ellos, de momento, el del PNV que reclama que se recoja la prevalencia de los convenios autonómicos.

López ha afirmado que para él no es un problema que Ciudadanos respalde la reforma laboral, que "nace de un acuerdo tripartito inédito" y tiene un "valor en sí mismo" en un momento de "polarización política extrema".

"No estamos sobrados de ejemplos de acuerdos como para renunciar a esto y, cuantas más formaciones política lo voten, será mejor porque se está dejando atrás la reforma del PP que precarizó el mercado laboral", ha añadido.

Preguntado por si sería un problema para Unidas Podemos que apoyara el acuerdo Ciudadanos, ha asegurado que habría que preguntárselo a esa formación pero ha asegurado que "no entiende dónde está el problema". Por lo tanto, no entendería que Unidas Podemos rechazara que Ciudadanos apoyara la convalidación del Real Decreto.

Según ha señalado, "todo el mundo" está diciendo que hay que cambiar "las cosas más sangrantes" de la reforma laboral del PP y ha destacado algunos de los contenidos del acuerdo como el de "poner límites" a la precariedad o la mejora de condiciones de trabajadores y sindicatos, entre otros.

Por ello, se ha preguntado "dónde está lo malo, lo vote quien lo vote". "A mi me gustaría que lo votara también el PP y cuánto más consenso tenga, mejor será, no entiendo esos prejuicios de si le votan esto, yo no, que lo expliquen", ha añadido.

Ante la postura de ERC, EH Bildu , CUP y BNG sobre la reforma laboral, Patxi López ha afirmado que, si no la apoyan, deberán "explicárselo a su gente", ya que "la alternativa es mantener la reforma laboral del PP, no hay otra".

Tras señalar que un acuerdo "no contenta al 100% a nadie", ha manifestado que "no se puede aprovechar cada circunstancia para ver qué saco yo".

PNV

En relación a las negociaciones con el PNV, ha manifestado que van "en la misma dirección". "Lo que hay que hacer es aprobar esta reforma laboral y luego ya veremos si habrá campo de mejora o no, lo primero, incluso, por respeto a lo pactado por sindicatos y empresarios, es estar todos juntos en sacar adelante esta reforma laboral", ha agregado.

Preguntado por si estaría de acuerdo con una Ley de negociación colectiva posterior que dejara clara la vigencia del marco vasco, Patxi López ha afirmado que no sabe si eso podría contentar al PNV y ha insistido en que se está "en momentos procesales distintos" y ahora "hay que aprobar esta reforma".

"Luego ya hablaremos de otras cuestiones que pueden estar encima de la mesa y que se pueden negociar pero, en este momento, estamos en aprobar esta reforma, punto", ha manifestado.

Preguntado por si considera importante que la vigencia del marco vasco quede clara, ha señalado que "no hay que volverse locos" y lo importante es que los trabajadores vascos tengan "un paraguas y es la negociación colectiva, los convenios de sector" y, a partir de ahí, puede "haber mejoras, se puede negociar y se pueden ver convenios de territorio". "Pero, de momento, lo más importante es el paraguas del convenio del sector y recupera todo eso que no está vigente", ha agregado.

TRANSFERENCIA DEL IMV

En relación a la negociación sobre la transferencia a Euskadi del IMV, se ha mostrado convencido de que habrá avances y ha destacado que se está negociando y "se va a avanzar e irá" tal y como la propia consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, "quiere que se haga esa transferencia".

Patxi López ha afirmado que muchas veces "las negociaciones tardan" y hay "un tira y afloja" pero ha insistido en que está convencido de que están en la buena dirección y que habrá un "acuerdo pronto".

Preguntado por las razones de que el ministro de Segurida Social, José Luis Escrivá, planteara una traspaso temporal y por lo que le ocurre con esta transferencia, el exlehedakari ha respondido que no lo sabe pero ha indicado que desde el PSE-EE apuestan porque la "transferencia sea completa ya".

Ante la advertencia del líder del PNV, Andoni Ortuzar, de que, si no llegaba ya esa transferencia, todo se podría ir "al carajo", en referencia a la relación con el Gobierno central, Patxi López se ha limitado a señalar que "siguen las negociaciones y eso va bien".

Patxi López ha manifestado que, en un momento como el actual, la estabilidad "es un valor" y ha indicado que "no van a jugar como juega el PP, que aquí donde gobierna, ha desestabilizado todos los Gobiernos".

Cuestionado por si Pedro Sánchez cuida a sus socios, ha asegurado que el presidente del Gobierno es "un ejemplo de negociación, diálogo y pacto".

PABLO CASADO

En cambio, a su juicio, el PP, cuyo líder ha llamado al presidente, Pedro Sánchez, para expresarle su apoyo en el conflicto de Ucrania, se ha instalado "en una posición" que ha denominado "negacionista" porque "ha negado todo lo que ha servido para combatir la crisis sanitaria y la económica".

Por lo tanto, ha asegurado que ha sido "muy difícil" hablar con alguien que "está instalado en el no como estrategia política", creyendo que "cuanto peor le vaya a España, mejor les va a ir a ellos". "Yo me alegro de que, por primera vez, haya levantado el teléfono para hablar y para decir que estará con el Gobierno -eso espero- en cuestiones como esta porque, hasta ahora, sentido de Estado ha demostrado más bien poquito, por no decir nada", ha manifestado.

Respecto a si cree que hay un cambio de actitud, ha manifestado que eso se "ve con el tiempo". "Todos celebramos aquel discurso que hizo Pablo Casado en la moción de censura que presentó Vox diciendo se aleja de la extrema derecha pero fue flor de un día, al día siguiente estaba pactando con Vox medidas de un retroceso brutal", ha añadido.

A su juicio, esa es una de la "amenazas" que tiene el país, que "vayan gobernando algunas comunidades la extrema derecha, haciéndonos retroceder 40 años". "Espero que la voluntad popular les ponga en su sitio", ha manifestado.

Sobre las relaciones con Unidos Podemos, ha afirmado que, cuando hay "ciertas discrepancias, todo se magnifica" pero ha destacado que es un Gobierno de coalición entre partidos de izquierdas, con posiciones, a veces "diferentes" pero se han "acabado reconduciendo".

"Cuando Podemos dice que ellos son del no a la guerra, no; es que el no a la guerra es del conjunto del país y nosotros estamos en el no a la guerra", ha agregado López, que ha señalado, no obstante, que la situación es "preocupante". Según ha indicado, hay que intentar evitar la guerra, que "no la quiere nadie", un extremo al que no cree que se vaya a llegar.