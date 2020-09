Patxi López (PSOE) pide que no se mezclen los PGE con indultos o presos

Le sorprende que los jueces "protestan" porque el rey no vaya a Barcelona mientras "no dicen nada sobre la renovación de sus órganos"

BILBAO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exlehendakari y secretario de Política general del PSOE, Patxi López, ha considerado que sería "un suicidio" que no se aprobarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, de tal forma que "quien impida que los haya estará traicionando al país". Asimismo, ha defendido que "no se pueden mezclar indultos o presos" con las Cuentas.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el representante socialista ha señalado además que habrá "motivos de oportunidad" para que el rey Felipe VI no acuda a la entrega de despachos de la 69 promoción de jueces que tendrá lugar este viernes en Barcelona.

Tras defender que los políticos tienen la obligación de acometer medidas para cuidar la salud de la ciudadanía, evitar que la economía se hunda e impedir que haya millones de personas que queden en "la cuneta de la pobreza", ha advertido de que es a esto a lo que "se debieran dedicar los esfuerzos, y no a combates inútiles y burbujas que se hinchan".

En este contexto, ha asegurado que habrá "motivos de oportunidad" para que el rey Felipe VI no acuda a la entrega de despachos de la 69 promoción de jueces que tendrá lugar este viernes, pero se ha preguntado a "cuánta gente le importa".

"Tiene una cierta derivada política, pero a mí me extraña que los jueces protestan porque no vaya a un acto que es simbólico y no hayan dicho nada sobre algo que es fundamental como es la renovación de sus órganos y que el PP ha bloqueado. Sobre eso no tienen nada que decir, es increíble cómo hinchamos burbujas", ha añadido.

Asimismo, ha criticado a los partidos que creen que "hacer oposición es permanentemente criticar, insultar y poner a parir a quien gobierna". "Cuando un país vive una situación tan dramática como la actual, todo el mundo tiene que arrimar el hombro y sumar. Pongámonos a eso y no a hablar de burbujas como la de los indultos", ha expresado.

En esta línea, se ha referido al anuncio del ministro de Justicia de que los indultos a los condenados por el 1-O empezarán a tramitarse la semana que viene y el hecho de que se haya convertido en motivo de discusión. "Es una cosa increíble cuando tramitarlos es una obligación legal de un Gobierno... al año se tramitan 2.000 indultos", ha justificado, para añadir que si dependiera de él otorgarlos, "seguramente no los concedería".

"NO ES UN ANZUELO"

Por todo ello, ha rechazado que esta cuestión sea "un anzuelo" para los partidos independentistas catalanes, ya que no "se pueden mezclar indultos o presos con presupuestos como quieren mezclar otros".

"Alguien tiene que decidir si se quiere tener presupuestos con recursos para atender las urgencias de la sociedad o no; punto. Esto hay que decidir, no otras cosas y sería un suicido como país que no hubiera presupuestos. Quien impida que los haya estará traicionando al país", ha subrayado.

En este contexto, ha reclamado un acuerdo a todas las formaciones para "arrimar el hombro" y ha considerado "infantilismo" que haya partidos que anuncien que no apoyarán las Cuentas si lo hacen otras formaciones, en referencia a ERC y Cs.

"Es verdad que es prioritaria la mayoría de la investidura, pero el presidente Sánchez quiere unos presupuestos más transversales y que más grupos participen de ellos", ha defendido.

EH BILDU

Cuestionado por EH Bildu, López ha afirmado que a los socialistas no les gusta pactar con la coalición soberanista ya que "nos separan abismos éticos, pero cuando uno gobierna tiene la obligación de actuar".

"Y más en una situación dramática como ésta. Y cuando además hay alguien que dice que no va a pactar con el gobierno se necesita negociar. Cuando los últimos estados de alarma eran aún imprescindibles el PP dijo que no y se sacó adelante con Bildu porque se quiso sentar a hablar", ha valorado.

Por otro lado, ha considerado que la voluntad de los Gobiernos central y vasco pasa por cumplir el calendario de transferencias y también se ha mostrado convencido de que "lo mismo que el endeudamiento es mayor en España lo será en Euskadi en un momento en que la recaudación fiscal va a caer".